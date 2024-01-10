Ekvador\'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar

Ekvador hükümeti "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden firar etmesi sonrasında 60 günlük OHAL ilan etti. 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanan ülkede sokağa inen suç örgütleri bir üniversiteyi ve televizyon kanalını basıp çok sayıda polis ve gardiyanı öldürdü. Yaşanan gerilimin ardından devreye Ekvador ordusu girerken, askerlerin sokağa inmesiyle birlikte çok sayıda suç örgütü mensubu silah bıraktı. Ordunun öldürülen polislerin intikamını alırcasına çete üyelerine acımasızca davrandığı görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.

EKVADOR'DAKİ OHAL İLANI ÇETELERİ SOKAKLARA DÖKTÜ

Ekvador'da Los Choneros çetesinin lideri olan uyuşturucu baronu Adolfo Macias Salazar kaldığı yüksek güvenlikli hapishanede pazar günü bir anda ortadan kayboldu. 3 bin kişilik bir ekip cezaevinden kaçan Salazar'ın bulunması için operasyon başlatırken Devlet Başkanı Daniel Noboa OHAL kararını imzaladı. OHAL kararı sonrası silahlı gruplar bir üniversite ve televizyon binasını bastı. Aynı zamanda sokaklarda silahlı çetelerin gezdiği rapor edildi.

SİLAHLARLA CANLI YAYINI BASTILAR

Bir televizyon kanalını basan çete üyeleri, canlı yayındaki gazetecileri ve televizyon çalışanlarını rehin aldı. Kameraların kayıtta olduğu o anlarda stüdyodakiler büyük panik yaşadı. Yüzleri maskeli şahıslar, cebine dinamit koydukları spikere, polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi.

EKVADOR POLİSİ TELEVİZYON BİNASINI KUŞATTI

Stüdyodaki korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansırken Ekvador polisi ise, televizyon kanalının çevresini kuşattı. Canlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Öte yandan "TC Television" kanalını basanların 13 kişi olduğu ve tamamının yakalandığı duyuruldu. Kentin Belediye Başkanı Aquiles Alvarez, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların araçlara rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdüğünü ve bir yedek parça deposuna da baskın düzenleyerek 3 kişiyi katlettiğini söyledi.

POLİS VE GARDİYANLARI KAÇIRIP İNFAZ ETTİLER

Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada yer alan kan donduran görüntülerde, hapishane ve polis karakolu gibi noktaları basan çeteler, çok sayıda polis ve gardiyanı rehin aldı. Sosyal medyadan yayın yapan çeteler, bazı güvenlik personellerini infaz etmeye başladı. Bir görüntüde ise hapishaneyi basan silahlı gruplar, rehin aldıkları gardiyanları iple asarak öldürdü. İdam anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

ASKERLER ÖLDÜRÜLEN POLİSLERİN İNTİKAMINI ALMAYA BAŞLADI

Ülke her saniye kaosa sürüklenirken, devreye giren Ekvador ordusu ile birlikte tansiyonun düşmeye başladığı da görüldü. Kartel üyelerinin askerlerin sokağa indiğini duymasıyla silah bırakmaya başladığı iddia edilirken, ordu mensuplarının öldürülen polis arkadaşlarının intikamını alırcasına çete üyelerine acımasızca davrandığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

ÇETE ÜYESİNİN KAFASINA POSTALLA BASTILAR

İnternete düşen videolardan birinde askerlerin, gözaltına alarak bir araca bindirdikleri çete üyesinin kafasına postalla vurdukları anlar yer aldı.