Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Spor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 52 kilo finalinde Rus Anastasia Kool ile karşılaştı.

ALTIN MADALAYA KAZANDI

Anastasia Kool'a büyük üstünlük kurarak rakibini mağlup eden Buse Naz, altın madalya kazanmayı başardı.

3. KEZ AVUPA ŞAMPİYONU

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan Buse Naz, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.