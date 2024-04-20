Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

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Ekvador Belediyeler Birliği, Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü belirtilirken, her iki belediye başkanının da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, Ekvador'da son dönemde artan belediye başkanı suikastlarına bir yenisi olarak eklendi.

20.04.2024 00:40  Güncelleme: 00:57
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Ekvador Belediyeler Birliğinden (AME) yapılan açıklamada, El Oro eyaletine bağlı Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun, bir tetikçinin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

SON 2 GÜNDE İKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Moldonado'nun hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü vurgulandı.

And eyaletine bağlı Azuay kasabasının Belediye Başkanı Camilo Ponce Enriquez de 17 Nisan'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

2 BELEDİYE BAŞKANI DA YASA DIŞI MADENCİLİKLE İLGİLENEN SUÇ ÇETELERİNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Ekvador basınında çıkan habere göre, her iki belediye başkanı da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldü.

Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Ülkenin en genç belediye başkanı 26 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulunmuştu.

Ekvador\'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Kaynak: AA

Güney Amerika, Madencilik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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