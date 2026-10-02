El Al, Flydubai olayı sonrası BAE'den iki tahliye uçuşuna izin verilmediğini bildirdi - Son Dakika
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El Al, Flydubai olayı sonrası BAE'den iki tahliye uçuşuna izin verilmediğini bildirdi

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El Al, Flydubai olayı sonrası BAE\'den iki tahliye uçuşuna izin verilmediğini bildirdi
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El Al, Flydubai olayı sonrası İsraillileri BAE'den getirecek iki tahliye uçuşuna izin verilmediğini bildirdi. Şirket, iniş izinlerinin iptali nedeniyle 2 Ekim'deki LY972 ve LY974 seferlerini iptal etti; onay çıkarsa özel uçuşlarla İsraillileri ülkelerine getirmeye hazır.

(ANKARA) - İsrail hava yolu şirketi El Al, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olaydan sonra İsrail vatandaşlarının Birleşik Arap Emirlikleri'nden geri getirilmesi için bugün yapılacak iki sefer için uçuş izni verilmediğini bildirdi.

İsrail hava yolu şirketi El Al'in resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "İsrail makamları tarafından bildirildiği üzere, Dubai'de İsrailli havayollarına verilen iniş izinlerinin iptal edilmesi nedeniyle 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan LY972 ve LY974 numaralı tahliye uçuşlarımızı iptal etmek durumundayız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilgili makamlardan onay alınması durumunda, Dubai'ye özel uçuşlar yapmaya ve İsraillileri en kısa sürede ülkelerine getirmeye hazır olunduğu belirtildi. Ayrıca, "İlgili makamların onayına bağlı olarak, sizi ileri bir tarihteki alternatif bir uçuşa yeniden yerleştirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Mevcut alternatif düzenlemelerle ilgili güncellemeleri paylaşacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin 30 Eylül'de FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşunu yapan yolcu uçağının acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu duyurulmuştu. İsrail basınında yer alan haberlerde pilotların kokpitte kavga ettiği belirtilmişti.

Kaynak: ANKA
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