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Elon Musk'ın Starlink kararı İsrail'i kızdırdı - Son Dakika

Elon Musk'ın Starlink kararı İsrail'i kızdırdı

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:04

Elon Musk'ın Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklaması İsrail'i kızdırdı. Karara tepki gösteren İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ''İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. HAMAS uyduyu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Elon Musk da biliyor. HAMAS, DAEŞ'tir. Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek'' dedi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internetin kesilmesi nedeniyle bölgeye Starlink uydularını gönderen Elon Musk'a sert çıktı. İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, "Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek" dedi.

ELON MUSK'TAN STARLİNK HAMLESİ

İsrail, dün akşam Gazze'ye 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısı kesildi. Kentteki telefon ve internet hizmetleri kesildi,2 milyon kişiden haber alınmadı. Yapılan çağrılar sonucunda Elon Musk girdi ve Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

İSRAİL'DEN SERT TEPKİ

Elon Musk'ın bu hamlesi İsrail hoşuna gitmedi. İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, Elon Musk'ın Gazze için Starlink kararı sonrası sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır. HAMAS uyduyu terörist faaliyetler için kullanacak. Bunda hiç şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Elon Musk da biliyor. HAMAS IŞİD'tir. Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Gazze için Starlink uydularını göndermesi İsrail'i kızdırdı

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın Starlink kararı İsrail'i kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın Starlink kararı İsrail'i kızdırdı - Son Dakika
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