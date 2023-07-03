Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı? - Son Dakika
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Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı?

03.07.2023 20:56

Twitter'ın patronu Elon Musk'ın, Google'a ödeme yapmadığı için Twitter'da görüntüleme sınırı getirdiği iddia ediliyor. Musk, geçici olarak tweetlere sınırlama getirdiğini açıkladı ve tepkiler üzerine sınırlama sayısını artırdı. Bloomberg'in iddiasına göre Musk, Google Cloud'un ücretini ödemediği için Twitter'a erişim kısıtlaması getirildi.

Tweetlere görüntüleme sınırı getiren Twitter'ın patronu Elon Musk'la ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Musk'ın, Google'a "service" ücretini ödemediği, bu yüzden Twitter'da sınırlamaya gittiği öne sürüldü.

TWEETLERE GÖRÜNTÜLEME SINIRI

Twitter'ın patronu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla tüm okları bir anda üzerine çekti. "Kullanım limiti aşıldı" hatasıyla karşılaşıp hesaplarına giremeyen sosyal medya kullanıcılarına açıklama yapan Elon Musk, tweetlere görüntüleme sınırı getirildiğini belirtti.

"TWITTER'DA GEÇİCİ SINIRLAR UYGULADIK"

Musk, "Twitter'da geçici sınırlar uyguladık. Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." dedi. Görüntüleme sınırının aşılması halinde bir sonraki güne kadar sadece aynı tweetlerin görülebileceği belirtildi. Tepkilerin ardından bu sınırlama daha sonra 800 tweet sayısına çekildi. Ve sınırlamanın kalkmasını isteyenlerin Twitter Blue paketlerine üye olması istendi.

Bloomberg'den 'Elon Musk' iddiası: Faturaları ödemedi, Google Twitter'ı mühürledi

"MUSK, GOOGLE'A ÖDEME YAPMADI"

Elon Musk'ın geri adım atmayacağı merak konusu olurken, Bloomberg dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bloomberg'in iddiasına göre Twitter Google Cloud'un "service" ücretini ödemedi. Musk faturaları zamanında ödemediği için Google Twitter uygulaması üzerinde bir erişim kısıtlamasına gitti. Elon Musk'ın bu sorunu geçici görüntüleme limiti olarak lanse ettiği öne sürüldü. Musk daha sonra ödemeyi yaparak sorunu çözdü.

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Son Dakika Dünya Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın Twitter'da görüntüleme sınırı koymasının sebebi Google'a ödeme yapmaması mı? - Son Dakika
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