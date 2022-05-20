Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Musk, kendi firması SpaceX'te çalışan bir kadın personele cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

250 BİN DOLAR ÖDEME YAPTI

Business Insider'ın aktardığı iddialara göre ABD'li multimilyarder, 'cinsel tacizde bulunduğu' kadına susması için 250 bin dolar ödeme yaptı. Haberde, tacize uğradığını söyleyen ve SpaceX insan kaynakları departmanına şikayet dilekçesi yazan kadının 2018 yılında bir avukat tuttuğu, ancak 250 bin liralık kıdem tazminatı ödemesi karşılığında dava açmaktan vazgeçtiği belirtildi.

ELON MUSK'A MASAJ YAPTI

Adı açıklanmayan kadına yapılan ödemenin belgesinin de paylaşıldığı Business Insider haberine göre, 2016 yılında yaşanan olayda kadın, Musk'a masaj yapmak için odasına gönderildiğini, odaya gittiğinde şirket CEO'sunu yarı çıplak halde bulduğunu, masaj yaptığını ancak cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.

Habere göre kadın personelin işten çıkarılma sebebi, 'Musk ile cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesi' oldu.

"TACİZE MEYİLLLİ OLSAYDIM ŞİMDİYE KADAR ORTAYA ÇIKARDI"

Musk ise Insider'a e-posta yoluyla verdiği cevapta taciz iddialarını reddederek "Bu hikayede çok daha fazlası var" ifadelerini kullandı. "Cinsel tacize meyilli olsaydım şimdiye kadar ortaya çıkardı. Bunun 30 yıllık kariyerim boyunca ilk kez gün ışığına çıkması pek olası değil" diyen 50 yaşındaki ABD'li multimilyarder, iddiaları 'politik olarak motive edilmiş hit bir parça' sözleriyle değerlendirdi.

"SALDIRILARA SİYASİ MERCEKTEN BAKILMALI"

Milyarder girişimci, Twitter hesabından iddialara yanıt olarak yaptığı paylaşımda, "Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalı. Bu onların standart, adi taktikleri. Ama hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEYEN TEK BİR ŞEY SÖYLESİN"

Musk daha sonra Twitter hesabından yaptığı bir kullanıcıya verdiği yanıtta da hodri meydan dedi: "Arkadaşlarının beni, 'teşhir ederken' gördüğünü iddia eden bu yalancıya meydan okuyorum: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin, herhangi bir