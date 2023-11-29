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Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor - Son Dakika

Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor

ABD'li milyarder Elon Musk, Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan'ın Gazze Şeridi'ni ziyaret etme teklifine yanıt verdi. Musk, yaptığı açıklamada ''Şu an biraz tehlikeli görünüyor. Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

29.11.2023 - 19:43,
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İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet edilen Elon Musk, yaptığı açıklamayla teklifi reddetti. Gazze'yi ziyaretle ilgili, "Şu an biraz tehlikeli görünüyor." ifadelerini kullanan Musk, "Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın önceki gün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuşmuş ve ABD'li milyarderi Gazze'ye davet etmişi.

Elon Musk'tan Hamas'ın teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan

ELON MUSK'TA TEKLİF YAPTI

Hamdan'ın "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." teklifine Elon Musk'tan yanıt geldi.

"ŞU AN BİRAZ TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR"

Musk yaptığı açıklamayla teklifi reddederek, "Şu an biraz tehlikeli görünüyor. Ancak uzun vadeli müreffeh bir Gazze'nin tüm taraflar için iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan Hamas'ın teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor

İSRAİL'İ ZİYARET ETMİŞTİ

Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

İSRAİL'İN ONAYI OLMADAN GAZZE'YE İNTERNET SAĞLAMAYACAK

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Elon Musk, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'tan Hamas'ın 'Gazze'ye gel' teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan Hamas'ın "Gazze'ye gel" teklifine yanıt geldi: Şu an biraz tehlikeli görünüyor - Son Dakika
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