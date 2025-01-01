Elon Musk, X'te Adını Kekius Maximus Olarak Değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Elon Musk, X'te Adını Kekius Maximus Olarak Değiştirdi

Elon Musk, X\'te Adını Kekius Maximus Olarak Değiştirdi

Musk, X'teki ismini Kekius Maximus yaparak kripto paralara etki etti, profil resmi Pepe oldu.

01.01.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ismini Kekius Maximus'a çevirdi. Musk kararının nedenini açıklamadı.

Musk, X'teki profil resmini de, genelde aşırı sağ grupların kullandığı Kurbağa Pepe'ye çevirdi.

5 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump'a yakın isimlerden Musk'ın son hamlesi sonrası, internet şakalarını baz alarak kurulan memecoin başta olmak üzere kripto paralar değer kazandı.

Musk daha önce de kripto paraların değerlerini sosyal medyadaki hamleleriyle etkilemişti.

"Kekius" kelimesinin, oyun oynayanlar arasında "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen "kek" kelimesinin Latin versiyonu olduğu düşünülüyor.

Bu tabir de aşırı sağ gruplar tarafından kullanılıyor.

"Kek" ayrıca kafası çoğunlukla kurbağa olarak tasvir edilen antik Mısır'ın karanlık tanrısının da ismi.

"Maximus" ise Gladyatör filminde Russell Crowe'ın canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle özdeşlemiş bir isim.

Kaynak: BBC

Sosyal Medya, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Kültür, Medya, Dünya, Pepe, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, X'te Adını Kekius Maximus Olarak Değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:12:29. #1.11#
SON DAKİKA: Elon Musk, X'te Adını Kekius Maximus Olarak Değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.