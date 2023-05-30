Emekli maaşını almak için annesinin cesediyle 6 yıl yaşadı

İtalya'nın Veneto bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam, vefat eden annesinin emekli maaşını almak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Tanıdığı insanlara vefat eden annesi Helga Maria Hengbarth'ın ülkesi Almanya'ya döndüğünü söyleyen adam, kadının ölümünü herkesten sakladı.

6 YILDA 156 BİN STERLİN ALDI

Dolandırıcılık polisinin baskın yaptığı evde, annesi Hengbarth'ın cansız bedenini 6 yıl boyunca saklayan adamın bu yöntemle 156 bin sterlin kazandığı ortaya çıktı. Polislerin baskını sırasında evde bulunmayan adamın, kendi isteğiyle polise gidip teslim olarak suçunu itiraf etti.