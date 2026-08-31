Emine Erdoğan'dan Göçebe Oyunları Paylaşımı - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Göçebe Oyunları Paylaşımı

Emine Erdoğan\'dan Göçebe Oyunları Paylaşımı
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Emine Erdoğan, Bişkek'te katıldığı 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nde göçebe kültürünün zenginliğine tanıklık ettiklerini belirterek, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35. yıl dönümünü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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