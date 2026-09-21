Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü

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Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi'nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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