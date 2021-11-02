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En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! - Son Dakika

En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!

02.11.2021 10:45

Nijerya'nın Lagos kentinde inşaat halindeki gökdelen çöktü. 25 katlı gökdelenin en ucuz dairesinin 11 milyon liradan satıldığı öğrenildi. Gökdelenin yıkılmasıyla en az 6 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi ise halen göçük altında kaldı.

Nijerya'nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos'ta 25 katlı bir bina çöktü. İnşaat halinde olan binanın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken, yetkililer çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp olduğunu bildirdi.

Nijerya'da 25 katlı gökdelen çöktü! En az 6 kişi öldü, 100'den fazla kişi göçük altında

100 KİŞİNİN GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI SÖYLENİYOR

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları lüks konutta yaşanan olayda yaklaşık 100 kişinin beton altında kaldığını söyledi.

Nijerya'da 25 katlı gökdelen çöktü! En az 6 kişi öldü, 100'den fazla kişi göçük altında

YERLE BİR OLAN GÖKDELENDE EN UCUZ EV 1.2 MİLYON DOLARA SATILIYORDU

En az 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Acil Durum Yetkilisi Olufemi Oke-Osanyintolu, "Şu an bütün görevlilerimiz arama-kurtarma çalışmalarında. Dört kişi kurtarıldı ve üç kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı" dedi. Fourscore Homes isimli bir şirketin yaptığı gökdelende en ucuz ev 1.2 milyon dolara (11 milyon lira) satılıyordu.

En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü!

Arama Kurtarma, Nijerya, İnşaat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! - Son Dakika
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