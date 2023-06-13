Endonezya'da Kadınlara Özel Pembe Yol İddiası Yalan Çıktı - Son Dakika
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Endonezya'da Kadınlara Özel Pembe Yol İddiası Yalan Çıktı

Endonezya'da Kadınlara Özel Pembe Yol İddiası Yalan Çıktı

13.06.2023 08:46

Sosyal medyada Endonezya'da kadınlara özel pembe yol inşa edildiği iddiası paylaşıldı. Ancak yapılan araştırmalar sonucu bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Görsel, İngiltere'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin proje önerisi için hazırlanan dijital tasarımlardan biri olduğu belirlendi.

Endonezya'da kadınlara özgü pembe yol inşa edildiğini gösteren görsel "Endonezya'da kadın sürücüler çok fazla kaza yaptığı için Endonezya devleti kaza oranlarını en aza indirmek için kadınlara özel pembe yollar yapmış." ifadeleriyle sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Paylaşım birçok kişi tarafından destek gördü.

Endonezya'da kadınlara özgü pembe yol inşa edildiği iddiası

Tersine arama tekniği ile taradığımızda görsel İngiltere'de faaliyet gösteren Sheilas Wheels adlı sigorta şirketinin "Pembe Alanlar" ("Pink Zones") adlı proje önerisi için stok görsel kullanılarak hazırlanan dijital tasarımlardan biri olduğunu görüyoruz.

Endonezya'da kadınlara özgü pembe yol inşa edildiği iddiası

Söz konusu görsel 2014 yılında ülkemiz basınında da "kadın sürücüler için özel pembe şerit" gibi başlıklarla haberleştirilmişti. Endonezya'da kadınlar için ayrı bir pembe yol uygulamasının izlendiğine dair herhangi bir somut delil mevcut değil.

Endonezya'da kadınlara özgü pembe yol inşa edildiği iddiası
Endonezya'da kadınlara özgü pembe yol inşa edildiği iddiası
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Son Dakika Dünya Endonezya'da Kadınlara Özel Pembe Yol İddiası Yalan Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da Kadınlara Özel Pembe Yol İddiası Yalan Çıktı - Son Dakika
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