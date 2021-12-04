Endonezya'da Semeru volkanı patladı: Onlarca yaralı

Endonezya'nın Java adasındaki Semeru volkanının patlaması sonucu en az bir kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

Volkanın etrafında yaşayan çok sayıda kişi dev kül bulutlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte bölgeyi boşalttı.

Görgü tanıkları çevre köylerin külle kaplandığını, bulutların güneşi engellediğini ve ortalığın karardığını aktardı.

Havayollarına 15 kilometre yüksekliğe ulaşan bulutlar nedeniyle bir uyarı gönderildi.

Yerel saatle 14.30, Türkiye saatiyle 10.30'da gerçekleşen patlama nedeniyle beş kilometrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Reuters'a konuşan yerel yetkili Thoriqul Haq, volkanın etrafındaki köylerden yakınlardaki şehir Malang'a giden bir yol ve bir köprünün de hasar gördüğünü belirtti.

Avustralya'daki Volkanik Kül Tavsiye Merkezi (VAAC) külün, volkanın zirvesinden çıktıktan sonra güneydoğu yönünde Hint Okyanusu'na doğru ilerlediğini aktardı.

BBC'ye konuşan VAAC meteoroloğu Campbell Biggs, külün yükseldiği 15 kilometre seviyesinin pek çok uçağın yükselebileceği seviyenin üzerinde olduğunu ve bu yüzden uçakların bulutun etrafından dolaşması gerekeceğini vurguladı.

Volkanik küller, uçak motorlarına girmeleri durumunda motorların hasar görmesine veya tamamen durmasına yol açabiliyor.

Pilotların görüş mesafesini etkileyen kül bulutları, hava kalitesini de düşürdüğü için uçaklarda oksijen maskelerinin açılmasına yol açıyor.

Aktif bir volkan olan Semetu, sıklıkla 4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürtüyordu.

Bugünkü patlama ise normalin dört katına yakın bir büyüklüğe işaret ediyor.

Denizden 3 bin 676 metre yükseklikte olan Semeru en son bir yıl önce patlamış, binlerce kişinin tahliye olmasına yol açmıştı.

Kıtasal plakaların birleştiği bir noktada bulunan Endonezya'da 130 aktif volkan var.