Endonezya'da korkunç kaza! Trenin biçtiği minibüste 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinde Pazar akşamı bir trenin bir minibüse çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

TREN HEMZEMİN GEÇİTTEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Muhammad Hariyadi, kazanın yerel saatle 19.53'te Ranupakis köyünde, tren bariyeri bulunmayan bir hemzemin geçitten geçen minibüse bir trenin çarpması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Xinhua'ya telefonda bilgi veren yetkili, "Kazada 11 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı" dedi. Hariyadi, kazazedelerin tahliyesinde yerel arama ve kurtarma ofisinin de görev aldığını kaydetti. Bölge polisinin verdiği bilgilere göre olay yerinde kazaya ilişkin soruşturma yürütülüyor.