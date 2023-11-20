 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya'da korkunç kaza! Trenin biçtiği minibüste 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Endonezya'da korkunç kaza! Trenin biçtiği minibüste 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinde bir trenin minibüse çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte tren bariyeri bulunmuyordu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.11.2023 10:44

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinde Pazar akşamı bir trenin bir minibüse çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Endonezya'da tren minibüse çarptı: 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

TREN HEMZEMİN GEÇİTTEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI

Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Muhammad Hariyadi, kazanın yerel saatle 19.53'te Ranupakis köyünde, tren bariyeri bulunmayan bir hemzemin geçitten geçen minibüse bir trenin çarpması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Endonezya'da tren minibüse çarptı: 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Xinhua'ya telefonda bilgi veren yetkili, "Kazada 11 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı" dedi. Hariyadi, kazazedelerin tahliyesinde yerel arama ve kurtarma ofisinin de görev aldığını kaydetti. Bölge polisinin verdiği bilgilere göre olay yerinde kazaya ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua

Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Endonezya'da korkunç kaza! Trenin biçtiği minibüste 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
12:43 Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı
12:04 Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi
12:02 İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı
12:00 Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı
11:50 Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti
11:42 Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor
11:24 Dolar haftaya yükselişle başladı! Kur 29 liraya koşuyor
11:14 Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü
11:14 Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 13:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da korkunç kaza! Trenin biçtiği minibüste 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement