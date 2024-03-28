Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar - Son Dakika
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Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

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Endonezya'nın nüfusu 11 milyonu aşan başkenti Cakarta bataklık alana kurulu olması nedeniyle her yıl 25 santimetre çökerken, parlamentodan radikal bir karar geldi. Ülkenin başkentinin Borneo Adası'na taşınmasına onay verilirken, yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor.

28.03.2024 09:56  Güncelleme: 10:02
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Endonezya Parlamentosu dün başkentin Cakarta'dan Borneo Adası'na taşınmasına onay vererek Cakarta'nın özel statüye sahip olmasını öngören teklifi kabul etti.

32 MİLYAR DOLARA MAL OLMASI BEKLENİYOR

Bataklık alana kurulu olması nedeniyle hızla çöken başkent Cakarta, ülkenin "ekonomi merkezi" ilan edilirken Borneo Adası'ndaki yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yeni başkent, "çevre dostu ve yeşil bir şehir" olarak tasarlanıyor.

Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

HER YIL 25 SANTİMETRE ÇÖKÜYOR

Nüfusu 11 milyonu aşan Cakarta, her yıl 25 santimetre çökerken kentin önemli bölümünün yakın gelecekte sular altında kalabileceği belirtiliyor. Nüfusu son yıllarda çok hızlı artan Cakarta'da çarpık kentleşme ve trafik yoğunluğu ciddi sorunlara yol açıyor.

Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar

REFAHI ADİL DAĞITMA PLANI

Devlet Başkanı Joko Widodo, merkezde toplanan refahın ülke geneline yayılması amacıyla başkentin taşınacağını açıklamıştı. Yeni plana göre Cakarta ve çevresindeki bölgeler için yeni kalkınma programı hazırlamak üzere bir konsey kurulacak. Cakarta, iş dünyası ve şirketlerin merkezi olmaya devam edecek.

Endonezya'nın 17 Ağustos'taki bağımsızlık gününü Nusantara'da kutlaması bekleniyor. Binlerce memur ve hükümet görevlisi de bu yıl sonuna dek yeni başkente taşınacak.

Endonezya\'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta\'yı adaya taşıyorlar

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Son Dakika Dünya Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gaddar Yorumcu: Endonezya bu kadar zenginmiydi. Bizimkilerde yol yaptık diye övünürler. Adamlar yeni baştan başkent inşa ediyorlar 31 8 Yanıtla
  • serkan üçler: en gelişmiş islam ülkesidir Endonezya 18 4 Yanıtla
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