Endonezya Parlamentosu dün başkentin Cakarta'dan Borneo Adası'na taşınmasına onay vererek Cakarta'nın özel statüye sahip olmasını öngören teklifi kabul etti.
Bataklık alana kurulu olması nedeniyle hızla çöken başkent Cakarta, ülkenin "ekonomi merkezi" ilan edilirken Borneo Adası'ndaki yeni başkent Nusantara'nın yeniden inşasının yaklaşık 32 milyar dolara mal olması bekleniyor. Yeni başkent, "çevre dostu ve yeşil bir şehir" olarak tasarlanıyor.
Nüfusu 11 milyonu aşan Cakarta, her yıl 25 santimetre çökerken kentin önemli bölümünün yakın gelecekte sular altında kalabileceği belirtiliyor. Nüfusu son yıllarda çok hızlı artan Cakarta'da çarpık kentleşme ve trafik yoğunluğu ciddi sorunlara yol açıyor.
Devlet Başkanı Joko Widodo, merkezde toplanan refahın ülke geneline yayılması amacıyla başkentin taşınacağını açıklamıştı. Yeni plana göre Cakarta ve çevresindeki bölgeler için yeni kalkınma programı hazırlamak üzere bir konsey kurulacak. Cakarta, iş dünyası ve şirketlerin merkezi olmaya devam edecek.
Endonezya'nın 17 Ağustos'taki bağımsızlık gününü Nusantara'da kutlaması bekleniyor. Binlerce memur ve hükümet görevlisi de bu yıl sonuna dek yeni başkente taşınacak.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar - Son Dakika
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