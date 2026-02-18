Enerji Bakanı Paris'te Toplandı - Son Dakika
Enerji Bakanı Paris'te Toplandı

Enerji Bakanı Paris\'te Toplandı
18.02.2026 21:40
Bakan Bayraktar, IEA toplantısında enerji diplomasisi konularını ele aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı kapsamında, katılımcı bakanlar ve heyet başkanlarıyla Aile Fotoğrafı'nda bir araya geldik. Toplantı marjında yürüttüğümüz yoğun enerji diplomasisi kapsamında ABD Enerji Bakanı Sayın Chris Wright ile bir araya gelerek LNG ticareti ve iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını değerlendirdik. Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Federal Bakanı Sayın Katherina Reiche ile görüştük. Yaklaşan Türk-Alman Enerji Forumu'nu ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Teresa Ribera ile de bir araya gelerek Türkiye-AB enerji diyaloğunun derinleştirilmesi hususlarını konuştuk. Litvanya Enerji Bakanı Sayın Zygimantas Vaiciunas ile yaptığımız görüşmede ise enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Küresel enerji yol haritasının çizildiği bu platformda güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri vizyonu, geleceğin dünyası için stratejik bir önem taşıyor. Bu yıl ev sahipliğini üstleneceğimiz COP31 kapsamında da ülkemizin enerji diplomasisindeki kilit rolünü ve bölgesindeki enerji merkezi konumunu tüm dünyaya bir kez daha gösterecek, uluslararası iş birliklerini derinleştirerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Enerji Bakanı Paris'te Toplandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Enerji Bakanı Paris'te Toplandı
