Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu - Son Dakika
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Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu

19.05.2022 13:25
Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu

Dünya çapında yükselen enflasyonun küresel ekonomik yavaşlama endişelerini artırması ABD'den başlayarak dünya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

Dünya çapında artan enflasyonun küresel çapta ekonomik durgunluğa yol açacağı yönündeki endişelerin artması, ABD'den başlayarak dünya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

ABD'de teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi dün yüzde 4,7 düştü.

Düşüş oranı, ABD'nin en büyük şirketlerinin çoğunun yer aldığı S&P 500 endeksinde yüzde 4'ü, Dow Jones endeksinde yüzde 3,5'i aştı.

ABD borsalarında 2020'den bu yana bir günde bu oranda sert bir düşüş görülmemişti.

Asya borsalarında da benzer bir trend görüldü. Bugün Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei ise yüzde 1,8 düştü.

Dün yüzde 9 ile son 40 yılın en yüksek enflasyonunun açıklandığı İngiltere'de de FTSE 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2,5 düştü.

Fransa'da Cac-40 endeksinde yüzde 1,8; Almanya'nın Dax endeksinde yüzde 1,9 düşüş görüldü.

İngiltere merkezli varlık yönetimi şirketi Hargreaves Lansdown'da Kıdemli Analist Susannah Streeter, finansal piyasalardaki düşüşlerin yatırımcıların resesyon endişelerinin derinleşmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Perakende zincirlerinin kârı beklentilerin altında

ABD'de finans piyasalarında haftalardır devam eden düşüşler, dün ülkenin en büyük perakendecilerinin yatırımcı beklentilerinin altında kâr açıklamasıyla perçinlendi.

Perakende zinciri Target, yükselen petrol ve nakliye maliyetlerinin kârını geçen yıla göre yarıya indirdiğini açıklayarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Şirketin hisseleri yüzde 25 değer kaybederek son 30 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Target'ın finansal sonuçlarını paylaştığı açıklamasında maliyetlerin bu yıl beklenenden 1 milyar dolar daha yüksek olacağı belirtildi. Firma, tedarik zinciri baskılarının en az 2023 yılına kadar normale dönmesini beklemediğini de duyurdu.

New York merkezli Great Hill Capital adlı yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Hayes konuyla ilgili yorumunda, Target'in sonuçlarının yatırımcıları diğer hisselerde de düşüş yaşanacağı yönünde endileşendirdiğini söylüyor.

Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart'ın yükselen enflasyonun etkisiyle kârında "beklenmedik" bir düşüş açıklamasıyla birlikte hisseleri bir günde yüzde 11 değer kaybetti. Bu 1987'den bu yana görülen en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Perakende şirketleri sonuçları, ABD'de son 40 senenin en yüksek yıllık enflasyonunun (yüzde 8,5) tüketici harcamalarını nasıl etkilediğini göstermesi nedeniyle yakından izleniyor.

Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu
Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Enflasyon ve ekonomik durgunluk kaygısı borsalarda sert düşüşlere neden oldu - Son Dakika

BBC

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