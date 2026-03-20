Epstein'e benzetilen adam, sosyal medyayı karıştırdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
20.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Florida otoyolunda seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından gizlice kayda alınan ve pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a olan benzerliğiyle dünyayı ayağa kaldıran gizemli adam sessizliğini bozdu. Sosyal medyada ''Epstein Florida'da görüldü'' iddiasıyla milyonlarca izlenmeye ulaşan ve kısa sürede küresel bir komplo teorisine dönüşen videodaki kişiden, ''Ben Jeffrey Epstein değilim, ben Palm Beach Pete'' açıklaması geldi.

Güney Florida'da trafikte seyir halindeyken bir sürücü tarafından gizlice kayda alınan adam, Jeffrey Epstein'e olan benzerliğiyle dünyayı ayağa kaldırdı. "Epstein ölmedi, Florida'da yaşıyor" iddiaları üzerine videodaki şahıs sessizliğini bozdu.

Sosyal medya, son günlerin en büyük "komplo teorisi" dalgalarından birine sahne oldu. 2019 yılında hapishanedeki hücresinde ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein'a tıpatıp benzeyen bir kişinin Florida otoyolunda araç kullanırken çekilen görüntüleri, sosyal medyayı birbirine kattı.

"EPSTEİN GÜNEY FLORİDA'DA GÖRÜLDÜ" İDDİASI

Olay, bir sürücünün yan şeritte ilerleyen beyaz şapkalı ve gözlüklü bir adamı Jeffrey Epstein'e benzeterek kaydetmesiyle başladı. Görüntülerin kısa sürede "X" ve TikTok gibi platformlarda "Epstein yaşıyor, işte kanıtı!" başlıklarıyla paylaşılması, videonun milyonlarca izlenmeye ulaşmasına neden oldu.

Kullanıcıların bir kısmı görüntülerdeki kişinin Epstein olduğunu savunurken, bir kısmı da bunun bir "deepfake" veya estetik operasyon geçirmiş bir benzeri olduğunu iddia etti.

GERÇEK KİMLİĞİNİ AÇIKLADI: "BEN PALM BEACH PETE"

Videonun viral olmasının ardından, görüntülerdeki gizemli adam bir açıklama videosu yayınlayarak sessizliğini bozdu. Kendisini "Palm Beach Pete" olarak tanıtan Florida sakini, Jeffrey Epstein olmadığını net bir dille ifade etti.

Görüntülerin kendisinden habersiz çekildiğini belirten adam, şu ifadeleri kullandı:

"Hey millet, ben Palm Beach Pete. Birisi ben I-95 otoyolunda araç sürerken haberim olmadan videomu çekmiş ve video viral olmuş. Telefonumu 4 saatliğine kenara koymuştum, geri döndüğümde her yerin bu video ve yorumlarla yıkıldığını gördüm. İnanılmaz bir etkileşim almış. Ama şunu açıkça söyleyeyim: Ben Jeffrey Epstein değilim!"

2019'DA HAPİSHANEDE ÖLÜ BULUNDU

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Jeffrey Epstein, Florida, Gündem, Dünya, Son Dakika

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İran’daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
Hatay’da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı Hatay'da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı
Fenerbahçe’den giden Messi oluyor Amrabat harika golle takımına turu getirdi Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi
Samsunspor’a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
17:02
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 21:08:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.