Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Dünya

Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
03.02.2026 16:42
Epstein skandalı tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılığın, Türkiye'den çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in yaptığı rezilliklerle ilgili yeni belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ederken, dünyanın konuştuğu skandalla ilgili Türkiye iddiası ortalığı karıştırdı. Türkiye'den de çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddia edildi.

EPSTEİN SKANDALINDAKİ "TÜRKİYE" İDDİASINA BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin harekete geçti. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Son Dakika Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    yıllardır boğazımız patladı. Türkiye’den çoçuk kaçırılmaları var diye. depremde bir sürü kayıp çoçuk var. birilerinin aklı yeni geliyor. günaydın arkadaşlar 221 10 Yanıtla
  • seyit8682 seyit8682:
    hele şükür iş işten geçti ama.. 102 3 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    Melih Gökçek ayvayı şimdi yedin 60 25 Yanıtla
    7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    sadece yorum olsun diye yazan biri daha .. !!! 15 19
  • Samet Samet:
    Bu saçma sapan konunun Türkiye ile bağlantısını bulun kaynağını ifşa edin saçma sapan haber yapıp vatandaşın gözünü ve beynini yormayın. 43 10 Yanıtla
  • Z S Z S:
    Belki de hapishane de öldü süsü verilip kaçtı 37 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
