Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

03.02.2026 08:17
ABD Adalet Bakanlığı'nın Ocak 2026'da yayımladığı Epstein dosyaları sonrası dolaşıma giren bir uçak videosu gündem yarattı. Epstein'in özel uçağında çekilen görüntülerdeki kişinin Clinton ile 2002'deki Afrika gezisinden dönen Chris Tucker'a benzediği iddia edilirken, Tucker daha önce de adının gündeme geldiği Epstein dosyasındaki rolünü reddetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca sayfa belge, 2 binin üzerinde video ve 180 bin fotoğrafı kamuya açtı. Bu geniş materyallerin büyük bölümü Ocak 2026 sonunda yayımlandı ve yüksek profilli isimlerin de adlarının geçtiği kayıtlar içeriyor. Ancak yetkililer, görüntülerin ve belgelerin doğrudan suç delili olmadığını vurguladı.

HERHANGİ BİR SUÇA KARIŞMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Bu kapsamda internette dolaşan ve Epstein'in özel uçağında çekildiği iddia edilen bir video, yeni tartışma başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüdeki kişinin, ünlü oyuncu Chris Tucker'a benzediği, ancak bunun doğrulanmadığı belirtildi. Tucker'ın adı, 2025'te yayımlanan ilk dosya partilerinde uçuş kayıtları ve fotoğraflarla birlikte geçmiş, fakat hiçbir resmi belge onun suçlandığını ortaya koymamıştı. Tucker da daha önce bu tür görüntülerde yer almasına rağmen herhangi bir suça karışmadığını, görüntüdeki seyahatin o dönemde bilmediği bir bağlamda gerçekleştiğini söylemişti.

Uzmanlar, DOJ'nin yayımladığı dosyaların çoğunun ağır şekilde redakte edildiğini, bunun da kamuoyunda hem merak hem de yanılgı yarattığını vurguluyor. ABD Adalet Bakanlığı, dosya yayımlama sürecinde mağdurların kimliklerini ve hassas bilgileri korumak için kapsamlı redaksiyonlar yaptığını açıkladı ancak bu işlemin her yerde etkili olamadığına dair eleştiriler var.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM YARATTI

Bu geniş belge dizini, Jeffrey Epstein'ın sosyal çevresi ve uçuş geçmişini gösteren onlarca uçuş manifestosu ile fotoğraf içeriyor. Ancak uzmanlar, herhangi bir video ya da fotoğrafın tek başına suç isnadı anlamına gelmeyeceğini, özellikle yüksek profilli şahısların adının geçtiği materyallerin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Adalet Bakanlığı, Chris Tucker, Afrika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

