Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Dünya

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
03.02.2026 14:26
Amerikalı yazar Michael Wolff'un yayımladığı ses kayıtları, Donald Trump ve milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden gündeeme getirdi. Epstein, kendisini Trump'ın '10 yıl boyunca en yakın arkadaşı' olarak tanımlıyor ve Trump'ın özel hayatına dair çok mahrem bilgilere sahip olduğunu öne sürüyor.

Amerikalı yazar Michael Wolff'un yayımladığı ses kayıtları, Donald Trump ile çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş milyarder Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden gündemin merkezine taşıdı. Daily Beast tarafından yayımlanan kayıtlarda Epstein, Trump hakkında son derece çarpıcı iddialarda bulunuyor.

Epstein, bu kayıtlarda kendisini Donald Trump'ın "10 yıl boyunca en yakın arkadaşı" olarak tanımlıyor ve Trump'ın özel hayatına dair çok mahrem bilgilere sahip olduğunu öne sürüyor. En dikkat çeken iddiaların başında ise Trump'ın evliliklerinde sürekli sadakatsiz olduğu ve yakın arkadaşlarının eşleriyle ilişkiye girmekten hoşlandığı yönündeki sözler geliyor.

Epstein, Trump'ın kadınlarla ilişkilerinde sınır tanımadığını iddia ederek, Trump'ın "en yakın arkadaşlarının eşleriyle yatmaktan zevk aldığını" açıkça dile getiriyor. Bu iddialar, Trump'ın kadınlara yönelik tutumu ve özel yaşamı hakkındaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

"Melania'yla ilk ilişki benim uçağımda yaşandı" iddiası

Ses kayıtlarında en çok yankı uyandıran bölümlerden biri ise Epstein'ın, Trump'ın şu anki eşi Melania Trump ile ilk cinsel ilişkisinin kendi özel jetinde yaşandığını öne sürmesi oldu. Epstein, kamuoyunda "Lolita Express" olarak bilinen uçağını işaret ederek, "Trump, Melania'yla ilk kez benim uçağımda birlikte oldu" ifadelerini kullandı.

Bu iddia, Trump–Epstein ilişkisine dair bugüne kadar ortaya atılan en çarpıcı açıklamalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Epstein, Trump'ı anlatırken çelişkili bir portre çiziyor. Onu "çekici", "eğlenceli" ve "olağanüstü bir satış yeteneğine sahip" biri olarak tanımlarken, aynı zamanda özünde yalnız, iyilik yapma kapasitesi olmayan ve insanlara karşı duygusal bağ kuramayan biri olduğunu iddia ediyor.

Trump'ın dostları olmasına rağmen gerçek anlamda kimseye bağlı olmadığını savunan Epstein, Trump'ın kişisel ilişkilerinde çıkarcı ve bencil davrandığını ileri sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    melania da ondanmis 0 0 Yanıtla
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:16
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
12:29
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti Kadının çığlıkları kan dondurdu
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu
