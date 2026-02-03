Epstein skandalı derinleşiyor: Çevresindeki güçlü isimler tek tek ortaya çıkıyor - Son Dakika
Epstein skandalı derinleşiyor: Çevresindeki güçlü isimler tek tek ortaya çıkıyor

03.02.2026 17:29
Cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'a ait yeni belgelerin yayımlanması, siyaset, iş dünyası ve magazin çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Son belge grubunda; ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile İngiliz Kraliyet ailesinden eski Prens Andrew gibi çok sayıda tanınmış isim yer alıyor.

Bu isimlerin belgelerde sıkça geçmesi, kamuoyunun dikkatini özellikle Epstein'ın güçlü ve etkili çevresine çekti. Belgeler yayımlandıkça, geçmişte yapılan bazı açıklamaların gerçeklerle örtüşmediği yönünde tartışmalar da yeniden alevlendi.

Belgelerin yayımlanması sırasında ABD Adalet Bakanlığı'nın, Epstein dosyalarında yer alan bazı çıplak fotoğrafları sansürlemeden kısa süreliğine kamuoyuna açması büyük tepki çekti.

Epstein'ın mağduru olduğu öne sürülen kişiler, bu durumun kendileri için son derece sarsıcı olduğunu belirtti. Söz konusu görüntüler daha sonra yayından kaldırıldı.

Uzun süredir tartışma konusu olan Epstein dosyalarının açıklanma süreci hâlâ devam ediyor. Şu ana kadar milyonlarca belge kamuoyuyla paylaşıldı ve ilerleyen günlerde daha fazla belgenin yayımlanması bekleniyor.

Belgelerde yer alan bazı e-postalar ve mesajlar, tanınmış isimlerin geçmişteki beyanlarıyla çelişiyor. Bu durum, kamuoyunda "kim ne biliyordu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Belgelerde, Elon Musk'ın Epstein'ın özel adasında düzenleneceği iddia edilen "çılgın" bir partiyle ilgili yazışmaları dikkat çekti. Musk, geçmişte bu tür davetleri reddettiğini söylemişti.

Ancak belgelerde yer alan e-postalar, Musk'ın bir ziyaret ihtimali üzerinde durduğunu gösteriyor.

Musk ise yaptığı son açıklamada Epstein'ın adasına hiç gitmediğini, herhangi bir partisine katılmadığını ve Epstein'la suç işleyen herkesin yargılanması gerektiğini savundu.

Bill Gates'in temsilcileri, Gates'in Epstein'la sürekli bir ilişki içinde olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yapılan açıklamada, belgelerin Epstein'ın Gates ile ilişki kurma çabalarının sonuçsuz kalmasından duyduğu rahatsızlığı yansıttığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Siyaset ve iş dünyasından başka isimler de dosyalarda

Belgelerde ayrıca, bugün ABD Ticaret Bakanı olan Howard Lutnick'in Epstein'la Karayipler'deki özel adasında buluşmaya çalıştığına dair yazışmalar, Virgin Group'un kurucusu Richard Branson'ın Epstein'a gönderdiği dikkat çekici ifadeler ve bazı Avrupalı siyasetçi ve kraliyet üyeleriyle yapılan yazışmalar da yer alıyor.

Bunun yanı sıra spor, medya ve akademi dünyasından birçok tanınmış ismin Epstein'la temas kurduğu, yemek davetlerine katıldığı ya da yazışmalar yaptığı görülüyor.

Belgeler, Jeffrey Epstein'ın yalnızca bir suçlu değil, aynı zamanda uzun yıllar boyunca siyasetçiler, milyarderler, sanatçılar ve kanaat önderleriyle temas kurmuş bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu dosyalar, Epstein dosyasının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal etkilerinin de uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Yeni belgelerin yayımlanmasıyla birlikte tartışmaların daha da büyümesi bekleniyor.

Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates, İş Dünyası, Elon Musk, Microsoft, Siyaset, Spacex, Hukuk, Dünya, CEO, Son Dakika

