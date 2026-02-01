Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama - Son Dakika
Dünya

Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama

Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
01.02.2026 14:23
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni dosya kamuoyuyla paylaşıldı. Yeni dosyalarda Robert Koleji'nin o dönemki yönetim kurulu üyesi Landon Thomas'ın, Epstein ile 2014 yılında yaptığı e-posta yazışmaları gün yüzüne çıktı. Söz konusu gelişme geniş yankı uyandırırken, Robert Koleji'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi.

Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan son belgeler, Türkiye'den çarpıcı bir ismi ve kurumu gündeme taşıdı. Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Landon'un, 2014 yılında Epstein'a gönderdiği e-postada, okulun geleceği için destek istediği ve Türkiye'nin siyasi yönelimine dair değerlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

"TÜRKİYE MUHAFAZAKAR BİR YÖNE EVRİLİYOR"

Landon tarafından gönderilen mailde, Robert Koleji'nin Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştiren 150 yıllık seçkin bir kurum olduğu vurgulanırken, o dönemki siyasi atmosfere dair şu ifadeler dikkat çekiyor: "Muhafazakâr İslam'ın Türkiye'de sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği günümüzde, RC'nin misyonu hiç bu kadar önemli olmamıştı."

EPSTEİN ÜZERİNDEN GATES VAKFI'NA ULAŞMA ÇABASI

Landon, e-postasında Epstein'ın bilimsel konulara ilgisini bildiğini ancak Robert Koleji konusunun "Gates Vakfı'na sunmaya değer olup olmadığını" merak ettiğini belirtiyor. Yazışmada, okul müdürünün o tarihlerde New York'ta (şehirde) olacağı ve istenirse Epstein ile detaylı görüşme yapabileceği teklif ediliyor.

EPSTEİN'DEN KISA YANIT: GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE ANLATIRSIN

Landon'un bu uzun ve detaylı mailine Jeffrey Epstein'ın cevabı ise oldukça kısa ve net oldu. Epstein, Landon'a "Görüştüğümüzde daha fazlasını anlatırsın" diyerek konuyu yüz yüze konuşmaya açık kapı bıraktı. Landon mailinde konunun kendisi için kişisel bir mesele olduğunu, babasının 1950'lerden itibaren okulun yönetiminde bulunduğunu ve Türkiye'nin geleceği konusunda endişe duyduğunu da dile getiriyor.

ROBERT KOLEJİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Serbestiyet'in haberine göre Robert Koleji, Thomas Landon isimli yöneticisinin isminin Epstein dosyalarında çıkmasının ardından açıklama yaptı: "Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi.

2019'da, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times'daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır.Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır."

Jeffrey Epstein, Landon Thomas, Eğitim, Gündem, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Sasirdikmi hayır kulp bulmaya çalışan andawallar dusunsun 11 2 Yanıtla
