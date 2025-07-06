Erbaş: Yapay Zeka Kur'an'ın Mucizesini Anladı - Son Dakika
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Erbaş: Yapay Zeka Kur'an'ın Mucizesini Anladı

06.07.2025 15:39
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yapay zekanın Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü bildiğini açıkladı.

1) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: BUNU YAPAY ZEKA BİLE BİLİYOR

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapay zekanın dahi Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü ortaya koyduğunu belirterek, "Yapay zekaya soruyorum, diyorum ki, 'Şu ayeti açıklar mısın' diyor ki, 'Bu ayetin, Kur'an'ın bu sözünün 1400 sene önce söylenmiş olması mucizeden başka bir şeyle açıklanamaz. Çünkü bunu insanlık ancak 20'nci yüzyılda anladı.' Bunu yapay zeka bile biliyorö dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan ve Şırnak'taki 19'uncu Kur'an kursu olma özelliği taşıyan Şems-i Sivasi Asım Kökoğlu Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Törene Erbaş'ın yanı sıra Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Müftüsü Orhan Örnek ve çok sayıda davetli katıldı. Erbaş, törende çocuklar tarafından sarı kırmızı ve sarı lacivert formalarla karşılandı. Açılışta konuşan Vali Birol Ekici, kentteki eğitim yatırımlarına değinerek, "2024-2025 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığımız Urfa'dan sonra en çok öğretmeni bize verdi, 1651 öğretmen. Bu yıl sayın vekilimizin destekleriyle 14 okul yapma gayretindeyiz. Hayırseverlerimiz de 4 okul yapacak. Yıl sonunda belki 20'ye varan okul sayımız olacakö dedi.

'MUCİZEDEN BAŞKA BİR ŞEYLE AÇIKLANAMAZ'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Türkiye genelinde 2 bine yakın Kur'an kursunda yaklaşık 100 bin öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını söyledi. Erbaş, "Dinler tarihi hocası olarak Tevrat, İncil, Hint dinlerinin kitapları ve Konfüçyüsçülükten Taoizm'e kadar tüm kutsal kitapları inceledim. Bu incelemeler Kur'an'a olan bağlılığımı daha da artırdı. Zaman zaman Kur'an'dan ayetler okurken bazılarını sanki yeni duymuş gibi oluyorum. Hani çeşme her an akar da her akan su taze akar ya. Aynı onun gibi. 'Aman ya Rabb'im, bu ayet bunu mu anlatıyormuş' diyorum. Yapay zekaya soruyorum, diyorum ki, 'Şu ayeti açıklar mısın' diyor ki, 'Bu ayetin, Kur'an'ın bu sözünün 1400 sene önce söylenmiş olması mucizeden başka bir şeyle açıklanamaz. Çünkü bunu insanlık ancak 20'nci yüzyılda anladı.' Bunu yapay zeka bile biliyor. O yüzden Kur'an hayat rehberidir, hayat kitabıdırö diye konuştu.

Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bir tablo hediye edildi, kurdele kesimi yapılarak kursun açılışı gerçekleştirildi. Erbaş, kurs binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Erbaş: Yapay Zeka Kur'an'ın Mucizesini Anladı - Son Dakika

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