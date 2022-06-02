Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız - Son Dakika
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Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız

02.06.2022 15:17

Erdoğan'ın, Suriye'deki iki bölge; Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik yeni askeri harekat mesajı gündem oldu. İki bölgenin terör örgütü PKK mensuplarından temizleneceğini söyleyen Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden destek mesajları da yağdı. Geçtiğimiz günlerde "Binlerce savaşçımızla Türk ordusuna desteğe hazırız" diyen Suriye Milli Ordusu bugün yayınladığı videoda ise "Operasyona hazırız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine toplantısının ardından Suriye'ye yönelik yeni harekat sinyali vermiş ve "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımları ile ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLİYORUZ

Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından hafta içi art arda açıklamalar gelirken dün dikkat bir gelişme yaşandı. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin detayları verdi. Yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz" diye konuştu.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Askeri harekatla vurulacak iki hedefi ilk kez duyuran Erdoğan'a Suriye'den destek de gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde "Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer. Türk ordusuyla beraber savaşmaya hazırız. Türk ordusu ile birlikte savaşmaya hazır binlerce savaşçı var" açıklamasında bulunan Suriyeli muhalif komutan Abdul Salam Abdul Razak'ın bir açıklama da bugün Suriye Milli Ordusu'ndan geldi. SMO yayınladığı son video ile "operasyona hazırız" mesajı verdi.

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Son Dakika Dünya Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız - Son Dakika
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