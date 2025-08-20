Erdoğan-Putin görüşmesi: Alaska zirvesi ve Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı - Son Dakika
Dünya

Erdoğan-Putin görüşmesi: Alaska zirvesi ve Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı

Erdoğan-Putin görüşmesi: Alaska zirvesi ve Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı
20.08.2025 14:59
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Alaska zirvesinin sonuçları, ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede Erdoğan ve Putin, iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Erdoğan-Putin görüşmesi: Alaska zirvesi ve Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı - Son Dakika

12:17
13:48
