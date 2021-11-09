Brezilya'daki bir tren istasyonunda ilginç görüntüler kaydedildi. Luana Kazaki isimli kadın, istasyonun restoranında erkek arkadaşını tasmayla gezdirdi. İkilinin fotoğraflanan bu anları çok dikkat çekti.
Arthur O Urso isimli adamın boynunda tasmanın yanı sıra yüzünde de köpek maskesi vardı. İkili, etraftaki insanların bakışlarına aldırmadan restoranda bir süre oturdu. Bazı kişiler de ikilinin bu durumuna kayıtsız kalmadı ve tepki gösterdi.
Kadın ve adamın insanlar içerisinde böyle gezmesinin nedeni ise çok daha ilginç. Luana Kazaki isimli kadın, yaptıkları bu hareketin aralarındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirdiğini ve aşklarını diri tuttuğunu savundu.
Kazaki, "Sen ne yapıyorsun?" diye soranlara da "Köpeğimi gezdiriyorum, size ne" diyerek tepki gösterdi. ABD ve Brezilya'da son dönemde bu tarz olayların yaygınlaştığı belirtildi.
Kanada'da Ocak ayında yine erkek arkadaşını tasmalı olarak gezdiren bir kadın gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Dünya › Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor - Son Dakika Dünya