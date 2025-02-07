Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı ile Görüştü

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ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile görüştü. Paşinyan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Beyaz Saray'da bilişsel bir toplantı yaptım. Güzel bir sohbet ettik" dedi.