Ermenistan Dışişleri Bakanı: "Ermenistan sınırları açmaya hazır" - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Ermenistan Dışişleri Bakanı: "Ermenistan sınırları açmaya hazır"

16.03.2022 06:39
Ermenistan Dışişleri Bakanı: "Ermenistan sınırları açmaya hazır"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Ermenistan halkının Türkiye ile normalleşme sürecine destek verdiğini aktardı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Ermenistan halkının Türkiye ile normalleşme sürecine destek verdiğini aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Mirzoyan, AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Mirzoyan, "Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan röportajda ayrıca, "Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır" dedi.

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri tarafından 14 Ocak'ta normalleşme süreci başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nın davetini kabul ederek Antalya'ya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, geçen hafta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Normalleşme süreci kapsamında iki ülke karşılıklı özel temsilciler atamıştı.

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik şunları kaydetti:

"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."

İki ülke halkının İstanbul- Erivan arası direkt uçuşlardan faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik, "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'Şüpheyle yaklaşan gruplar ele alınmalı'

Mirzoyan, ilişkileri normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana'da bir araya geldiğini de anımsattı.

Ermeni siyasetçi, Ermenistan halkının Türkiye'yle normalleşme sürecine yaklaşımıyla ilgili şu ifadeleri kullandu:

"Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye'de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır."

Türkiye ve Ermenistan, 2020 sonunda yaşanan Dağlık Karabağ savaşının Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından 2021 sonlarında ilişkileri normalleştirme yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, ilişkilerin düzelmesini, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve sınırların açılmasıyla ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü Açıklaması Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'den Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü Açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan Dışişleri Bakanı: 'Ermenistan sınırları açmaya hazır' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:10 Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi
01:06 Putin'i teke tek dövüşe davet eden Elon Musk'a Kadirov'dan yanıt geldi: Çeçenistan'dan Elona yerine Elon olarak döneceksin
00:39 Türkiye'den kritik hamle geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi yapılması için talimat verdi, Rusya'dan ise yanıt gecikmedi
00:35 4 lider bir arada! Ukrayna lideri Zelenski; Çekya, Polonya ve Slovenya başbakanlarını ağırladı
00:28 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen enişte: Dikkat çekmeye çalışıyor
23:51 Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı
23:47 Barcelona'dan bir ilk! Stadının ismini değiştirecek
23:12 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı asmıştı! Günlerdir kendisinden haber alınamıyor
23:09 Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz
22:50 Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 06:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan Dışişleri Bakanı: "Ermenistan sınırları açmaya hazır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement