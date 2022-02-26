Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü - Son Dakika
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Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü

26.02.2022 15:32
Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü

İspanyol iş insanı Fresnodo, eş değiştirme merakının kurbanı oldu. Arkadaşlık sitesinde tanıştığı bir çiftle buluşmak için evlerine giden Fresnodo, önce dolandırıldı sonra da diri diri gömülerek öldürüldü.

İspanya'da yaşayan 34 yaşındaki Candy Arrieta isimli kadın ve 35 yaşındaki partneri Mohamed Achraf, arkadaşlık sitesinden tanıştıkları 54 yaşındaki iş insanı Jose Antonio Delgado Fresnodo ile ilişkiye girmek için anlaştı.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

BULUŞMAK İÇİN ANLAŞTILAR

İş insanı bir süre mesajlaştıktan sonra Candy ile buluşmaya gitti. İkilinin birlikte olduğu sırada Candy'ın erkek arkadaşı Achraf geldi ve sevgililer, adamdan para istedi. Ancak Fresnodo direndi. Bu sırada adamı darp eden ikili, daha sonra toprağa gömdü.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü

NEFESSİZ KALARAK CAN VERMİŞ

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri olay yerinde Fresnodo'yu buldu. Adamın yüzünde darp izlerine rastlanırken, sevgililer de iş insanının aracıyla kayıplara karıştı. Hatta Candy'ın cinayetten sonra ayna karşısında çekildiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

Eş değiştirme merakı sonunu getirdi! Sevgililer, evlerine gelen iş insanını canlı canlı toprağa gömdü
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İspanya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü - Son Dakika


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