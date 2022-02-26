Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü - Son Dakika

İspanya'da yaşayan 34 yaşındaki Candy Arrieta isimli kadın ve 35 yaşındaki partneri Mohamed Achraf, arkadaşlık sitesinden tanıştıkları 54 yaşındaki iş insanı Jose Antonio Delgado Fresnodo ile ilişkiye girmek için anlaştı.

BULUŞMAK İÇİN ANLAŞTILAR

İş insanı bir süre mesajlaştıktan sonra Candy ile buluşmaya gitti. İkilinin birlikte olduğu sırada Candy'ın erkek arkadaşı Achraf geldi ve sevgililer, adamdan para istedi. Ancak Fresnodo direndi. Bu sırada adamı darp eden ikili, daha sonra toprağa gömdü.

NEFESSİZ KALARAK CAN VERMİŞ

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri olay yerinde Fresnodo'yu buldu. Adamın yüzünde darp izlerine rastlanırken, sevgililer de iş insanının aracıyla kayıplara karıştı. Hatta Candy'ın cinayetten sonra ayna karşısında çekildiği fotoğraflar da ortaya çıktı.