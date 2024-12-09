Esad\'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran\'dan açıklama var

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Devlet televizyonunu ele geçiren muhalifler tek bir cümle sarf etti

Suriye\'de bir devrin sonu! Esad, Şam\'ı terk etti

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

ORDU MOTİVASYON KAYBI YAŞADI

İran Devlet Kanalına konuşan Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran'ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.

ESAD HÜKÜMETİ REFORMLAR KONUSUNDA HIZLI HAREKET ETMEDİ

Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve hükümet ile muhalefet arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Erakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

"ASKERİ VARLIĞIMIZ DEAŞ İLE MÜCADELEYLE SINIRLI"

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Erakçi, Suriye'nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.