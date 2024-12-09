Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

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Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimine son verirken Esad rejimine bağlı askerlerin neden ilerleyişi karşı koymadığı da merak konusu olmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı. Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını belirten Erakçi, bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi.

09.12.2024 07:48
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Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

ORDU MOTİVASYON KAYBI YAŞADI

İran Devlet Kanalına konuşan Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran'ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini vurguladı.

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.

ESAD HÜKÜMETİ REFORMLAR KONUSUNDA HIZLI HAREKET ETMEDİ

Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve hükümet ile muhalefet arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Erakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

"ASKERİ VARLIĞIMIZ DEAŞ İLE MÜCADELEYLE SINIRLI"

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Erakçi, Suriye'nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Esad\'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran\'dan açıklama var
Kaynak: ANKA

Politika, Suriye, İdlib, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Miral:
    niye terör örgütü diye yazıyorsunuz anlamadım . 7 3 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Saddam'ın da 600 bin rejim muhafızı vardı... onlar da tek kurşun atmadan kaçtılar... neden acaba...?? 1 0 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Amerika, israil ve batılı ülkelerin istemediği herkes sözde teröristtir.Bizimk iler de onların ağzıyla birbirine terörist der. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Kim kiminle aynı dilden konuşuyorsa aralarında bir bağ vardır 1 0 Yanıtla
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