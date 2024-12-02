Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi

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Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son üç gündür Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama iline yaklaştı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini ağır ödedi. Sadece Şam'a ve Lazkiye'ye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düşen Esad, yeni dönemde Erdoğan'ın uzattığı eli sıkabilir.

02.12.2024 10:12  Güncelleme: 10:19
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Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son beş gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine doğru ilerliyor. Suriye'de geçtiğimiz gün Halep kent merkezine giren Esad karşıtı silahlı gruplar, birçok mahalleyi kontrolüne aldı.

İDLİB'E HAVA SALDIRISINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Beşar Esad yönetiminin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı. Esad yönetimine ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenledi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 16'ya yükseldi, 21'i çocuk 19'u kadın 59 sivil yaralandı.

ERDOĞAN'IN UZATTIĞI ELİ TUTABİLİR

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Şam ve Lazkiye sıkışan bir yönetim pozisyonuna düşen Esad, Rusya ve İran'dan beklediği desteği göremedi. Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 yıldır ısrarla uzattığı eli sıkmayan Esad, yaptığı yanlışın bedelini de ağır ödedi. Batı ülkelerinden de destek bulamayan Esad, yeni dönemde Erdoğan'ın uzattığı eli sıkabilir.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Esad\'ın Erdoğan\'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Uluslararası İlişkiler, Beşşar Esed, Politika, Tansiyon, Lazkiye, Suriye, Dünya, İdlib, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • serdar olus:
    Yalan yanlış haber yapmayalım lütfen dünya liderimiz daha düne kadar katil Esad diye bağırıyordu şimdi el mi uzatacak çok ayıp çokk ver papazı al kızı mı oynuyoruz yaw 57 44 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Benim bildiğim Esat kirli elleri tutmaz 63 33 Yanıtla
  • Muhammet Karataş:
    ortadogu türkiyeden sorulur.turkiyesiz ortadogu her zaman parçalanmaya mahkumdur.ne mutlu Türküm diyene 35 42 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    son şansini değerlendirmesi lazım bütün Suriye'yi maaşa bağlarız hastane ilaç hepsi bedaveeee bedaveee 48 25 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    YALAN! ESED 13 YILDIR RUSYA'NIN KONTROLÜNDE AİLELERİYLE BİRLİKTE TECRİT ALTINDADIR! BATI'NIN İSTEDİĞİ DİLDE KONUŞMAK TÜRKİYE'YE BİR RUSYA BİRDE İRAN GİBİ ÜLKELERİ KENDİNE DÜŞMAN EDİNİR! BIRAKSIN OYUN OYNAMAYI DA RUSYA DA VEYA ŞAM DA ESED İLE BİRAN ÖNCE BİR ARAYA GELSİN! 17 14 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Siz gerçekten nasıl bir kapana sıkıştirildiginizin farkında dahi değilsiniz? Suriye de bu ilerleyişinizi RUSYA ve İran neden verdi dersiniz? 16 13 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye bu 50, yıllık tezgahı nozmskt istiyorsa, Batı'nın ne dediği değil, NATO'nun veya Amerika'nın.nr dediği değil, Rusya nin ve başında.ki PUTİN ne diyor,onan baksın! Çünkü sizler ulkenizde beton siyaseti yaparken, SURİYE Rusya'nın.rlinr geçti, bati ise sınırlara yerleşti. Sizler kurdela makas toplama yarışına giderken, Çevrenizde oynannan oyunlardan haberiniz yok gibi davranmanizin getirdiği sorunlarla yüzleşme zamanı geldi. 7 9 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Türkiye eğer seçimini Irak'ta, Libya da ve mısır da verdiği yanlış kararları bu kez Suriye için verip, Batı'nin istediği oyunu oynamaya devam ederse, bilsin ki,daha önceki hataları bu son yapacağı hata ile birlikte bölgeyi tamamen kaybetmek ile birlikte hem ülkesini hemde Ortadoğu'yu ateşe atmış olacaktır! Bu son virajdir Türkiye için ve derhal Esed ile bir araya gelmeli Batı'nın şeytani oyununu tezgahını bozmalıdır! 10 4 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    Dedem Abdülhamid kalk kalk yedirmedik reisi Atam Fatih kalk kalk 4 10 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    gururlu ve mağrur yüce dünya liderimiz 2 2 Yanıtla
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