Esad\'ın Erdoğan\'ın uzattığı eli tutması an meselesi

Zamanecocuk MUZAY:

Türkiye eğer seçimini Irak'ta, Libya da ve mısır da verdiği yanlış kararları bu kez Suriye için verip, Batı'nin istediği oyunu oynamaya devam ederse, bilsin ki,daha önceki hataları bu son yapacağı hata ile birlikte bölgeyi tamamen kaybetmek ile birlikte hem ülkesini hemde Ortadoğu'yu ateşe atmış olacaktır! Bu son virajdir Türkiye için ve derhal Esed ile bir araya gelmeli Batı'nın şeytani oyununu tezgahını bozmalıdır!