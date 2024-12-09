Suriye'de Beşar Esad rejimi, silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından devrildi. Ülkesini terk eden Esad, apar topar Rusya'ya kaçtı.
Rejimin devrilmesiyle birlikte, Esad'ın yıllardır hapishanelerde hukuksuzca tuttuğu mahkumlar da serbest bırakılmaya başlandı. Hapishanelerden gelen görüntüler Esad'ın vahşetini gözler önüne serdi.
Bir hapishanede kaydedilen görüntülerde, uzun yıllar karanlık tek kişilik hücrelerde tutulup işkence gören mahkumların görüntüleri kan dondurdu. Olan biteni anlamayan mahkumların, kendilerini serbest bırakan muhaliflerle donuk gözlerle baktığı, çok yavaş hareket ettikleri görüldü.
Son Dakika › Dünya › Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi - Son Dakika
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