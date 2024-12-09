Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi - Son Dakika
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Dünya

Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

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Suriye'de rejimin düşmesiyle Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın hapishanelerinde yıllarca tutsak tutulan mahkumların görüntüsü yürek parçaladı. Mahkumların kendilerini kurtarmaya gelen muhaliflere donuk gözlerle baktığı, söylenenlere tepki veremediği görüldü.

09.12.2024 16:45
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Suriye'de Beşar Esad rejimi, silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından devrildi. Ülkesini terk eden Esad, apar topar Rusya'ya kaçtı.

ESAD'IN VAHŞETİNİN İZLERİ HAPİSHANELERDE

Rejimin devrilmesiyle birlikte, Esad'ın yıllardır hapishanelerde hukuksuzca tuttuğu mahkumlar da serbest bırakılmaya başlandı. Hapishanelerden gelen görüntüler Esad'ın vahşetini gözler önüne serdi.

MAHKUMLARIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Bir hapishanede kaydedilen görüntülerde, uzun yıllar karanlık tek kişilik hücrelerde tutulup işkence gören mahkumların görüntüleri kan dondurdu. Olan biteni anlamayan mahkumların, kendilerini serbest bırakan muhaliflerle donuk gözlerle baktığı, çok yavaş hareket ettikleri görüldü.

Esad\'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

Beşşar Esed, Güncel, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Apo Kara:
    Bir de Esed köpeğine direnişçi diyip savunan insanlıktan nasibini almamış varlıklar var 69 18 Yanıtla
  • Pınar ŞİNEL:
    Yazık ya vallahi için yandı 53 3 Yanıtla
  • Hasan Hüseyin Tan:
    onun bunun oğlu esad 41 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunları görünce üzülmemek elde değil yazık olmuş insanlara 46 4 Yanıtla
  • Faruk Koç:
    Rus tohumu esed 29 6 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    Mülteci diye diye mazlum halkı esed itinin önüne atmaya çalışan yaratıklar da utansın. 27 7 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Kafa kesmeden ünce düşünseydi,kadafi,sadam esed gitti darısı başımıza 9 23 Yanıtla
  • özgür ertul:
    SUBHANALLAH !.. 7 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    bu ilkede esedin yalamalaarı olan chp gör bunalrı 5 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    darısı diyer zalimlerin başına 4 1 Yanıtla
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