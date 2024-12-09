Esad\'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi

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Bir daha hakemlik yapamayacak

Suriye'de Beşar Esad rejimi, silahlı muhalif grupların 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından devrildi. Ülkesini terk eden Esad, apar topar Rusya'ya kaçtı.

ESAD'IN VAHŞETİNİN İZLERİ HAPİSHANELERDE

Rejimin devrilmesiyle birlikte, Esad'ın yıllardır hapishanelerde hukuksuzca tuttuğu mahkumlar da serbest bırakılmaya başlandı. Hapishanelerden gelen görüntüler Esad'ın vahşetini gözler önüne serdi.

MAHKUMLARIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Bir hapishanede kaydedilen görüntülerde, uzun yıllar karanlık tek kişilik hücrelerde tutulup işkence gören mahkumların görüntüleri kan dondurdu. Olan biteni anlamayan mahkumların, kendilerini serbest bırakan muhaliflerle donuk gözlerle baktığı, çok yavaş hareket ettikleri görüldü.