Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kuzeni ve Suriyeli iş adamı Rami Mahluf'un oğlu Ali Mahluf, İsrailli bir modelle lüks bir araçta görüldü.

ABD'Lİ YOUTUBER'IN VİDEOSUNDA ORTAYA ÇIKTI

Lüks otomobiller ve onların sahipleriyle gerçekleştirdiği diyaloglarla ünlenen ABD'li YouTuber Daniel Mack'in Kaliforniya'da yaptığı bir videoda ortaya çıkan Ali Mahluf'un İsrailli bir modelle dolaştığı görülüyor.

"STAJ YAPIYORUM, BU ARAÇ KİRALIK"

Görüntünün sosyal medyaya düşmesi sonrası birçok kullanıcı, Ali Mahluf'un 670 beygir gücünde bir Ferrari 488 Spider kullandığını fark etti. Aktivistler, yanında oturan modelin ise Los Angeles'ta yaşayan İsrailli Michel Idan olduğunu iddia etti. Söz konusu videoda Mack, Mahluf'a ne iş yaptığını soruyor. Mahluf da gülerek "Çalışıyorum. Staj yapıyorum. Bu araç kiralık" dediği görülüyor.

SURİYE HALKININ PARALARINI YAĞMALAMAKLA SUÇLANDI

Görüntüler birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisine neden oldu. Suriyeliler, Ali Mahluf'u Esed ve ailesiyle olan akrabalığından faydalanarak "Suriye halkının paralarını yağmalamakla" suçladı.

PANTOLONUNUN FİYATI 1300 DOLARDAN FAZLA

Bir kullanıcı, arabanın fiyatıyla binlerce yoksul Suriyelinin aylarca idare edebileceğini söylerken, diğer kullanıcı Ali Mahluf'un giydiği pantolonun fiyatını (1300 dolardan fazla) ifşa etti.

ABD TÜM VARLIKLARINI DONDURMUŞTU

ABD Ticaret Bakanlığı 2008 yılında Rami Makluf'un ülkedeki tüm varlıklarını dondurmuş ve ABD menşeli firmaların Makluf ya da bağlantılı bulunduğu şirketlerle çalışmasını yasaklamıştı.

ESED'LE ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞTI

Suriye Telekomünikasyon Bakanlığı, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Syriatel'in yönetim kurulu başkanı Mahluf hakkında 180 milyon dolarlık vergi borcu olduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Dava uyarınca, mayıs ayında Mahluf dışında eşi ve çocuklarının da malvarlıklarına tedbir konulmuş ve beş yıl boyunca devletle iş yapmaları yasaklanmıştı.

5 MİLYAR DOLAR SERVETİ OLDUĞU KONUŞULUYOR

Olayların Esad ailesi içinde yaşanan mali anlaşmazlık nedeniyle çıktığı, açılan davaların da Esad'ın kuzeni ve eski yakın çalışma ekibinde bulunan Mahluf'un aileden tecrit edildiği yorumları yapılıyor. Syriatel, binlerce personeli ve 11 milyon abonesi ile Suriye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Şu anda 50 yaşında olan Rami Mahluf'un 5 milyar dolar civarında serveti olduğu sanılıyor.