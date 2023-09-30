Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum - Son Dakika

Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum

Eşi Meghan Markle\'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry\'den bomba yorum
Son Güncelleme: 30.09.2023 15:35

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmasıyla çok konuşulan Prens Harry, eşi Meghan Markle'nin oyunculuk yaptığı dönemde yer aldığı erotik sahneleri hakkında ilk kez konuştu. Kitabında eşinin sahnelerini izlediğini yazan Harry, ''O görüntüleri kafamdan atmak için elektrik şoku tedavisi gerekirdi. Böyle şeyleri canlı olarak görmeme gerek yoktu'' dedi.

2020 yılında eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye taşınan Prens Harry, kitabında eşinin oyunculuk yıllarında oynadığı erotik sahneleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Harry, görüntüleri kafasından atmak için elektrik şokuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

"CANLI GÖRMEME GEREK YOKTU"

Harry kitabında Meghan ile evliliğinden iki yıl önce, onu meşhur eden Suits dizisine dair düşüncelerini yazdı. O dönem sevgilisi olan oyuncuyu Kanada'daki setinde ziyaret etmeyi ve oynadığı karakteri bizzat izlemeyi ne kadar çok istediğini anlatan Prens Harry, erotik sahneler için de " Google'da arama yapmak ve bazı sevişme sahnelerini internetten izlemek gibi bir hata yaptım. Onun ve bir oyuncu arkadaşının bir tür ofis ya da konferans odasında yaşadıklarını gördüm. O görüntüleri kafamdan atmak için elektrik şoku tedavisi gerekirdi. Böyle şeyleri canlı olarak görmeme gerek yoktu" yazdı.

Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum: Unutmak için elektrik şoku gerekir
Meghan Markle - Suits dizisi
Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum: Unutmak için elektrik şoku gerekir
Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum: Unutmak için elektrik şoku gerekir
Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum: Unutmak için elektrik şoku gerekir

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Son Dakika Dünya Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi Meghan Markle'nin yıllar önceki erotik sahnelerini izleyen Prens Harry'den bomba yorum - Son Dakika
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