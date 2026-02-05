Eşiyle tartışıp camdan atlayan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Suriye uyruklu M.V.., üstü yarı çıplak şekilde 5'inci kattaki evinden aşağı atladı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.
M.V.'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle tartıştıktan sonra atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Çalışmaların ardından yabancı uyruklu genç babanın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye morga kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
