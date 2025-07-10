Eski Başkan Yoon Suk Yeol Tekrar Tutuklandı

ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ilan ettiği sıkıyönetim uygulaması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci kez tutuklandı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk'un talebi üzerine eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Mahkemenin açıklamasında, savcılığın tutuklama talebinin, Yoon'un delilleri karartma ihtimali nedeniyle kabul edildiği belirtildi. Yoon'un, görevi engelleme, başkanlık yetkilerini kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik gibi ek suçlamalarla karşı karşıya olduğu kaydedilirken, savcılığın talebinde Yoon'un kaçma riski taşıdığı da vurgulandı.

Bu gelişme üzerine, gözaltına alınarak Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yoon'un, savcılığın tutuklama talebinin kabul edilmesiyle Seul Gözaltı Merkezi'nde tutuklu kalmaya devam edeceği bildirildi.

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te 'muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, bu karar Ulusal Meclis'in kendisi hakkında azil süreci başlatmasına yol açmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, yaptığı itirazın kabul edilmesiyle 7 Mart'ta serbest bırakılmıştı.