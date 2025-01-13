Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur - Son Dakika
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Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

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CIA eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fuller, Ankara ile Tel Aviv arasında yaşanabilecek olası bir savaşın İsrail için 'felaket' olacağını söyledi.

13.01.2025 22:01
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Türk ordusunun bölgedeki gücüne ve Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK ORDUSU İSRAİL'İN KARŞILAŞABİLECEĞİ EN CİDDİ RAKİP"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok ciddi bir askeri kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Fuller, "Türk ordusu, muhtemelen İsrail'in genel askeri kapasitesi açısından bölgede karşılaşabileceği en ciddi rakip." ifadesini kullandı. Fuller, Türkiye'nin ordusunun disiplinli yapısıyla, askeri teknolojisiyle ve stratejik derinliğiyle bölgede öne çıktığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla da hem saldırı hem de savunma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etti.

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

"DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA İHTİMAL VERMİYORUM"

Konuk olduğu bir YouTube kanalına konuşan eski CIA Şefi, Ankara ile Tel Aviv arasında doğrudan bir askeri çatışma meydana gelmesine ihtimal vermediğini, fakat İsrail'in ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin de öngörülemeyecek davranışlar sergilediğini kaydetti.

"İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR"

Türkiye ile İsrail arasında gerçekleşebilecek olası bir savaşın Tel Aviv için 'felakete' dönüşebileceğini vurgulayan Fuller, "Demek istediğim şu ki, İsrail, Suriye ve Lübnan'da aşırıya kaçarsa... Türkiye ile doğrudan angajmana dahil olmak için Beyrut'a girmek bile büyük bir hamle olurdu. Bunun askeri açıdan muhtemelen felaket olacağını düşünüyorum. Belki İran'ı da sayabiliriz ama Türkiye kesinlikle çok zorlu olurdu. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin bir blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür." diye konuştu.

Eski CIA şefinden İsrail\'e \'Türkiye\' uyarısı: Felaket olur

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Son Dakika Dünya Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • TC Tabak:
    biz bekliyor olacağız daima. hazırız. Allah Türk Milletine Muzafferiyet Nasip Etsin. Yoksa kimsenin sesini çıkaracağı yok. Dünyayı kendi malları, insanları ise köleleri sanan zihniyetler her zaman hüsrana uğradı, Unutmasınlar Kızıldeniz dibinde bulunan firavunu. 120 12 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    Peygamber efendimiz Hz Muhammed sav Türkler ile dost olmaya bakın demiştir. var gel gerisini bize düşman olanlar düşünsün. Biz evlatlarımızı askere davul zurna ile uğurluyoruz. ,. İsrail'in sonu inşallah Türklerin elinden olur.. Vesselam 88 7 Yanıtla
    Cemil Moroglu:
    efendin öyle dedi ummet osmanliyi sırtından bicakladi. 1 2
  • utku ergün:
    ya dalga mı geçiyorsunuz, biraz mantıklı olun, türk ordusu vs İsrail, Yunan ordusu, bunların abileri devreye girmezse karşılaştırılması bile komik, düzenli bir savaşta türk kara ordusunun karşısında 1 gün dayansalar öpüp başlarına koysunlar. 87 4 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    Adam işi çözmüş 64 7 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Helal olsun dayioğli 52 6 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Tayyip ve arkadaşı Trump varken İsrail’in uzantısı pyd ypg ‘ye bile el uzatamıyoruz 8 42 Yanıtla
    Mustafa Kaya:
    hazımsızlığın bu kadarı pes yani reis sana mı söyledi trump arkadaşım diye 3 0
  • Sener Demir:
    Türk ordusu gerek gördüğünde 2 gün içinde 10 milyon asker çıkartabilecek güç ve kapasitededir. Ancak bizim bi an evvel hava üstünlüğü için düşük radar ve uzun menzil yeni nesil f35 veya muadil uçak kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Allah ordumuzu her daim muhafaza ve muzaffer eylesin! 45 1 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Gideriz alsancağı dikeriz. okkadarrrrrr. 42 0 Yanıtla
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