Eski CIA şefinden İsrail\'e \'Türkiye\' uyarısı: Felaket olur

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Ortadoğu Şefi Graham Fuller, Türk ordusunun bölgedeki gücüne ve Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen mesajlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRK ORDUSU İSRAİL'İN KARŞILAŞABİLECEĞİ EN CİDDİ RAKİP"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çok ciddi bir askeri kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Fuller, "Türk ordusu, muhtemelen İsrail'in genel askeri kapasitesi açısından bölgede karşılaşabileceği en ciddi rakip." ifadesini kullandı. Fuller, Türkiye'nin ordusunun disiplinli yapısıyla, askeri teknolojisiyle ve stratejik derinliğiyle bölgede öne çıktığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla da hem saldırı hem de savunma kapasitesinin güçlü olduğuna işaret etti.

"DOĞRUDAN ÇATIŞMAYA İHTİMAL VERMİYORUM"

Konuk olduğu bir YouTube kanalına konuşan eski CIA Şefi, Ankara ile Tel Aviv arasında doğrudan bir askeri çatışma meydana gelmesine ihtimal vermediğini, fakat İsrail'in ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin de öngörülemeyecek davranışlar sergilediğini kaydetti.

"İSRAİL İÇİN FELAKET OLUR"

Türkiye ile İsrail arasında gerçekleşebilecek olası bir savaşın Tel Aviv için 'felakete' dönüşebileceğini vurgulayan Fuller, "Demek istediğim şu ki, İsrail, Suriye ve Lübnan'da aşırıya kaçarsa... Türkiye ile doğrudan angajmana dahil olmak için Beyrut'a girmek bile büyük bir hamle olurdu. Bunun askeri açıdan muhtemelen felaket olacağını düşünüyorum. Belki İran'ı da sayabiliriz ama Türkiye kesinlikle çok zorlu olurdu. Bu yüzden şimdiye kadar karşılıklı tehditlerin bir blöf olduğunu düşündüm. Umarım blöftür." diye konuştu.