Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak: Epstein ile görüştüğüm için pişmanım

13.02.2026 22:36
İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan Epstein ile ilişkisini sürdürmüş olmaktan pişmanlık duyduğunu açıkladı. Barak, Epstein ile olan ilişkisinin 2019 yılında başlatılan soruşturmadan önce sona erdiğini belirtti. Epstein'ın suçlarından 2019'a kadar haberdar olmadığını ifade eden Barak önümüzdeki haftalarda Epstein ile ilişkilerine dair yeni belgelerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılananEpstein ile ilk cinsel suç mahkûmiyetinin ardından da ilişkisini sürdürmüş olmaktan pişmanlık duyduğunu açıkladı. Barak, bu ilişkinin Epstein hakkında 2019 yılında başlatılan kapsamlı soruşturmadan önce sona erdiğini belirtti.

The Times of Israel'in aktardığına göre Barak, yayımlanan röportajında Epstein ile bağlantısı nedeniyle yöneltilen suçlamaları reddetti ve herhangi bir yasa dışı faaliyete karışmadığını savundu.

"DAHA DİKKATLİ OLMAM GEREKİRDİ"

Röportajda Barak'a, ABD ziyaretleri sırasında Epstein'a ait bir dairede birkaç kez konakladığının ortaya çıkması ve son günlerde yayımlanan, kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak anılan belgelerde yer alan bazı ifadeleri soruldu.

Barak, tüm eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "Daha temkinli ve daha dikkatli olmam gerekip gerekmediği konusunda elbette soru işaretleri var" dedi. Epstein ile 2003 yılında tanıştığını hatırlatan Barak, "Onu tanıdığım 15 yıl boyunca mantık dışı veya uygunsuz bir davranışına tanık olmadım. Bu suçlardan 2019'a kadar haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

ATKILI FOTOĞRAF VE MANHATTAN'DAKİ EV

Barak, 2016 yılında Epstein'a ait Manhattan'daki eve boynunu kısmen kapatan bir atkıyla girerken görüntülendiği fotoğrafla ilgili de açıklama yaptı. Soğuk hava nedeniyle kalın giyindiğini söyleyen Barak, aynı gün binadan yüzü açık şekilde çıktığını belirterek gizleyecek bir şeyi olmadığını savundu.

2015–2019 yılları arasında eşiyle birlikte Epstein'a ait bir dairede konaklamasına da değinen Barak, New York ziyaretlerinde bunun pratik bir tercih olduğunu, o dönemde herhangi bir resmi görevde bulunmadığını vurguladı.

TARTIŞMALI SES KAYDI

Barak'a, 2014 yılına ait olduğu belirtilen ve Epstein ile yaptığı bir konuşmada Rusya'dan İsrail'e göçle ilgili ifadeler kullandığı ses kaydı da soruldu. Söz konusu kayıtta, Barak'ın Rus göçünün Filistinli nüfus artışını dengeleyebileceğine dair görüşlerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini söylediği iddia ediliyor.

Barak, bu ifadelerinde "yerinde olmayan ve mantık dışı çağrışımlar içeren bir dil" kullandığını kabul ederek, özel konuşmaların kamuya yansıdığında farklı algılanabileceğini dile getirdi.

"YENİ BELGELER ÇIKABİLİR"

Barak, önümüzdeki haftalarda Epstein ile ilişkilerine dair yeni materyallerin yayımlanabileceğini de kabul etti. Ancak kamuoyuna yansıyacak herhangi bir bilginin uygunsuz olmayacağını savundu.

Epstein, 2008 yılında bir çocuğun fuhşa zorlanması suçunu kabul etmiş, 2019 yılında ise reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde yaşamını yitirmişti.

Politika, Dünya, Son Dakika

