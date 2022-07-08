Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikasti nasıl gelişti?

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurularak öldürüldü.

Silahlı saldırgan arkasından yaklaştığı sırada toplanan kalabalığa hitap ediyordu.

Cuma günü yaşanan trajik olay şu şekilde gelişti:

Kampanya etkinliği ülkenin güneyindeki Nara kentindeydi. 67 yaşındaki Abe, bir tren istasyonu dışında Kei Sato isimli siyasetçi adına kampanya konuşması yapıyordu.

Sato, 10 Temmuz'da Parlamento'nun üst kanadının seçimleri aday isimlerden biriydi.

Üstteki fotoğraf Abe'yi alkışlar arasında konuşmasını yapacağı kürsüye çıkarken gösteriyor.

Ancak o anda çevresindekiler, arkadaki siyah kemerli bir çanta takan kişiden haberdar değiller.

Yerel saatle 11.30'da, Abe konuşmasına başladıktan dakikalar sonra bu kişi birkaç adım ilerliyor ve elindeki silahı ateşliyor. Abe'nin kanlar içinde yere düştüğü açıkça görülüyor

Dehşet içindeki izleyiciler yere eğilirken, güvenli görevlileri 41 yaşındaki zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Kaçma girişiminde bulunmayan zanlı yere zorla yatırılarak gözaltına alınıyor.

Aynı anda izleyiciler kanlar içindeki Abe'ye ilk müdahaleyi yapıyor. Yerel medya, Nara Üniversite Hastanesi'ne helikopterle kaldırılan Abe'nin saldırıdan dakikalar sonra konuşabilir durumda olduğunu ancak sonrasında bilincini kaybettiğini bildiriyor.

Japon siyasetçi hastaneye ulaştırıldığında kalbi atmıyordu.

Hayata döndürme çabaları başarılı olmadı ve saat 17.03'te ölümü açıklandı.

Doktorları vücudunda iki yara olduğunu, atar damarlarından birinin ve kalbinin zarar gördüğünü aktardılar.

İki yaranın da derin olduğu ve ölümün kan kaybı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi.

Ameliyatta kurşuna rastlanmadığı da belirtildi.

El yapımı silah

Görgü tanıkları, zanlının büyük bir silah taşıdığını ve Abe'ye arkadan iki el ateş ettiğini ifade ediyor.

El yapımı olduğu ifade edilen silaha el koyuldu ve zanlı gözaltına alındı. Japonya'daki silah yasalarının sıkılığı kişilerin bunları elde etmesini aşırı güç kılıyor.

Zanlı Nara'da yaşayan Tetsuya Yamagami olarak açıklandı.

Japon medyası, zanlının eski bir deniz subayı olduğunu aktarıyor.

Yamagami ilk sorgusunda Abe'den 'memnun olmadığını' ve öldürme niyeti taşıdığını söyledi.

Medyadaki haberlere göre şüphelinin evine bomba imha ekipleri baskın yaptı.