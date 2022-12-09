Dünya üzerinde birbirinden ilginç meslekler var. Bu mesleklerden bazıları maddi anlamda öne çıkarken, bazıları da manevi anlamda öne çıkıyor. Fakat Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss'in yaptığı iş, bütün bunlardan farklı.
Yaklaşık 4 yıl önce modelliği bırakmasının ardından dövüş sanatlarına merak salan Weiss, sanatında öyle bir ilerledi ki şimdilerde evinin salonunda kurduğu boks ringinde erkeklere dövüş konusunda eğitim bile veriyor.
Ünü kısa süre içerisinde tüm dünyada duyulan Sophie Larissa Weiss'in dünya genelinden birçok müşterisi var. Genç kadının evine giden bu erkeklerden bazıları dövüş dersi alırken, bazıları da para karşılığında kendilerini dövdürüyor.
Sophie Larissa Weiss, tarifelerine ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda herhangi bir yerden dayak yemek için gelecek müşteriler, konaklama dahil saatlik 500 sterlini gözden çıkarmak zorunda.
Son Dakika › Dünya › Eski modelin yeni işi büyük ses getirdi! Dünyanın her yerinden erkekler evine geliyor - Son Dakika