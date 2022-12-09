Eski modelin yeni işi büyük ses getirdi! Dünyanın her yerinden erkekler evine geliyor - Son Dakika
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Eski modelin yeni işi büyük ses getirdi! Dünyanın her yerinden erkekler evine geliyor

09.12.2022 10:45

Eski model Sophie Larissa Weiss, evinin salonunda kurduğu boks ringinde dövüş eğitimi veriyor. Müşterilerinin özellikle erkekler olduğunu söyleyen Weiss, bazı erkeklerin dayak yemek için bile kendisine para ödediğini belirtiyor.

Dünya üzerinde birbirinden ilginç meslekler var. Bu mesleklerden bazıları maddi anlamda öne çıkarken, bazıları da manevi anlamda öne çıkıyor. Fakat Brezilyalı eski model Sophie Larissa Weiss'in yaptığı iş, bütün bunlardan farklı.

MODELLİĞİ BIRAKIP DÖVÜŞ SANATINA BAŞLADI

Yaklaşık 4 yıl önce modelliği bırakmasının ardından dövüş sanatlarına merak salan Weiss, sanatında öyle bir ilerledi ki şimdilerde evinin salonunda kurduğu boks ringinde erkeklere dövüş konusunda eğitim bile veriyor.

Dünyanın her yerinden erkekler onun evine geliyor! Nedeninin cinsellikle ilgisi yok

DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİSİ VAR

Ünü kısa süre içerisinde tüm dünyada duyulan Sophie Larissa Weiss'in dünya genelinden birçok müşterisi var. Genç kadının evine giden bu erkeklerden bazıları dövüş dersi alırken, bazıları da para karşılığında kendilerini dövdürüyor.

Dünyanın her yerinden erkekler onun evine geliyor! Nedeninin cinsellikle ilgisi yok

DAYAK YEMENİN SAATİ 500 STERLİN

Sophie Larissa Weiss, tarifelerine ilişkin de bilgi verdi. Bu kapsamda herhangi bir yerden dayak yemek için gelecek müşteriler, konaklama dahil saatlik 500 sterlini gözden çıkarmak zorunda.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski modelin yeni işi büyük ses getirdi! Dünyanın her yerinden erkekler evine geliyor - Son Dakika


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