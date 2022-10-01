Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak - Son Dakika
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Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak

01.10.2022 00:11

Yunanistan'ın eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas, Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı. Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayılmacı politika izlediğini ve ilk hedefinin Meis Adası'nı almak olduğunu iddia etti.

HABERLER.COM/ ÖZEL

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de sıcak saatler devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması bu sefer Kıbrıs adasında Türkler ve Rumları karşı karşıya getirdi.

KIBRIS RUM MEDYASINA KONUŞTU

Yunanistan'ın eski NATO komutanı korgeneral Christos Drivas, Güney Kıbrıs Rum medyasında katıldığı bir programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal iddialarda bulundu. Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayılmacı bir politika izlediğini iddia etti.

Eski NATO komutanından skandal sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak

"İLK HEDEFİ MEİS ADASI, SONRA AŞAĞI İNECEK"

Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk hedefi olarak Meis Adası'nı belirlediğini öne sürerek, "İlk hedefi Meis adasını almak. Daha sonra 25. meridyen doğrultusunda ilerleyerek bölgede hakimiyet sağlamak istiyor. Bu nedenle de dünyada nüfus toplama arayışı içerisinde. Rumları hedef alıyor ve Türklerin ateşini yükseltmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Eski NATO komutanından skandal sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak

"NATO, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYOR"

NATO'nun adımları hakkında da değerlendirmede bulunan Drivas, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in izlediği politika çok iğrenç. Dengeli gidemiyor. NATO aslında Türkiye'yi kaybetmek istemiyor" diye konuştu.

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Yunanistan, Türkiye, Ege, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak - Son Dakika


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