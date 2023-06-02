Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı

02.06.2023 23:27

Yeni Demokrasi Partisi lideri ve eski Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Seyahat planlarını iptal eden Miçotakis, bazı günler evde kalacağını söyledi. Miçotakis'in lideri olduğu parti, 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 40,79'unu alarak 146 sandalye kazanmıştı ancak hükümet kurma görevi hiçbir partiye verilmemişti.

Eski Yunanistan Başbakanı Yeni Demokrasi (ND) Partisi lideri Kyriakos Miçotakis Covid-19 virüsüne yakalandı. Miçotakis sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Seçim öncesi sarılmalar ve öpüşmeler her zaman çok güzeldir ama bazen bunun bir bedeli var. Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

SEYAHAT PLANLARI İPTAL OLDU

Bazı günlerde evde kalacağını söyleyen Miçotakis, "Maalesef gitmeyi planladığım Athos Dağı'nda olamayacağım ama önemi yok, o hep orada, başka bir gün giderim" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. Hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanlığı, yeni seçimlerin 25 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Yunanistan Başbakanı Miçotakis Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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