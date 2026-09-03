Estonya Savunma Bakanı Pevkur, görevinden istifa etti

(ANKARA) - Estonya Savunma Bakanlığı, Bakan Hanno Pevkur'un istifa ettiğini duyurdu.

Estonya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hanno Pevkur'un istifa ettiği bildirildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Hanno Pevkur istifa etti. Estonya'nın ulusal savunmasını yönettiğiniz ve Ukrayna'ya olan kararlı desteğiniz için teşekkürler. Hanno Pevkur, 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, Avrupa'nın güvenlik ortamı önemli ölçüde değişti ve Estonya'nın ulusal savunması köklü bir dönüşüm geçirdi. Sadece bir örnek: savunma harcamalarımız GSYİH'nin yüzde 2'sinden yüzde 5'in üzerine yükseldi."