The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum- Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca uçak yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.
Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.
Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Son Dakika › Dünya › Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi - Son Dakika