Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi

19.08.2022 12:13
Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi

Seyir halindeyken uyuyakalan Etiyopya Hava Yolları'na ait uçağın pilotları kulenin çağrılarına yanıt vermedi. Otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarm pilotları kendine getirdi.

The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum- Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca uçak yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.

DEFALARCA İLETİŞİM KRUMAYA ÇALIŞTILAR

Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı. Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

YORUMLAR
500
ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum ADDİS ABABA - Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları 'ahlak dışı' Etiyopya: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un yorumları 'ahlak dışı'
Kaynak: AA

Addis Ababa, Boeing 737, Etiyopya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
11:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yeni anket! AK Parti'nin son oy oranı belli oldu
11:43 Kaçırıldığını söyleyen İran uyruklu kadının akılalmaz oyunu! Dikkat çekmek için yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:14:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement