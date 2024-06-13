EURO 2024 Başlıyor: Türkiye'nin Grubu ve Tarihçesi

Dünya

EURO 2024, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran Cuma günü başlıyor.

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek turnuvada Türkiye de F Grubu'nda Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz'e karşı mücadele edecek.

1990'da ilk kez turnuvaya katılan Türkiye, en büyük başarısını 2008'de yarı finale çıkarak gösterdi.

Peki, siz Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihine ne kadar hakimsiniz?