ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

ABD\'yi korku sardı; FBI İran\'ın Kaliforniya\'ya saldırabileceğini ileri sürdü
11.03.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim küresel güvenlik endişelerini artırırken, ABD içinde de olası tehditlere karşı alarm seviyesi yükseltildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, İran'ın misilleme saldırısı ihtimali kapsamında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısını hedef alabileceği yönünde yerel polis birimlerine uyarı gönderdi.

ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmalar sürerken, Amerikan güvenlik kurumlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran'ın olası bir misilleme saldırısında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısını hedef alabileceği ihtimaline karşı yerel polis birimlerini uyardı. Güvenlik bülteninde, özellikle Kaliforniya'daki polis departmanlarının olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra, ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

İRAN'DA AĞIR KAYIPLAR

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran yönetimi ciddi kayıplar verdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililere göre saldırılarda toplam 1332 kişi yaşamını yitirdi.

FBI'DAN KALİFORNİYA ÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken FBI, ABD içinde olası tehditlere karşı güvenlik birimlerini bilgilendirdi. ABC News'in incelediği bir güvenlik uyarısına göre, FBI son günlerde Kaliforniya'daki polis departmanlarını İran'ın Batı Kıyısı'na yönelik bir dron saldırısı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

"GEMİDEN DRON SALDIRISI" İDDİASI

Şubat ayı sonunda yayınlanan uyarı metninde, İran'ın ABD'nin İran'a saldırması durumunda ABD açıklarında bulunan kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçları fırlatarak Kaliforniya'daki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenlemeyi planladığına dair bilgiler bulunduğu ifade edildi. Ancak FBI, söz konusu saldırının zamanı, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını da vurguladı.

RESMİ YORUM YAPILMADI

Los Angeles'taki FBI ofisinin sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray da konuyla ilgili yöneltilen sorulara henüz resmi bir yanıt vermedi. ABD'de güvenlik birimleri ise olası tehditlere karşı Batı kıyısındaki kritik altyapılar ve stratejik noktalar için önlemleri artırmış durumda.

Uluslararası İlişkiler, Kaliforniya, Güvenlik, Politika, Dünya, Polis, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yuksel Kaya Yuksel Kaya:
    amerikaya gitmeyin uyarısını kim yapabilir bu durumda acaba 0 0 Yanıtla
  • ercan yenilmez ercan yenilmez:
    bence misilleme konusunda olmaması mümkün değil. sen kalk dünyanın bir ucundan git bir ülkeye saldır... sonra o karşılık vermesin diye bekle... sen onun ülkesini vurursan onun da senin ülkeni vurması hayatın akışına uygundur bence... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 22:55:11. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.