FEDEX Kargo Uçağı İstanbul Havalimanı'nda Kazadan Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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FEDEX Kargo Uçağı İstanbul Havalimanı'nda Kazadan Yara Almadan Kurtuldu

FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması sonucu İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri iniş yapmasına rağmen kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar olası facianın önüne geçtiler. Uçak, ARFF ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen kıvılcımlarla yara almadan kurtuldu. Yaklaşık 17 saatlik çalışmanın ardından uçak güvenli bir alana çekilirken, pist gece saatlerinde uçuşlara açıldı.

09.05.2024 14:13  Güncelleme: 14:18
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FEDEX şirketine ait kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması üzerine İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri iniş yapmasına rağmen kazadan yara almadan kurtulan kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar olası facianın önüne geçtiler.

Paris-İstanbul seferini yapan FEDEX şirketine ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladı. Uçağın kadın kaptan pilotu ABD vatandaşı Robin Kay Carpenter ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. Bunun üzerine kadın pilot, yaklaşma İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek durumu bildirdi. Ön iniş takımları açılmayan uçağın kontrolü için sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. Kontrolün ardından dün saat 08.17'de gövde üzerine iniş yaparak 371 metre sürünerek durabilen uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)' nin ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi ve sürtünmeden dolayı kıvılcımlar 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü. Hem uçağın sorumlu kadın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter hem de ARFF ekiplerinin olay anında yaptığı çalışmalar büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

17 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN PİST GECE SAATLERİNDE UÇUŞA AÇILDI

Gövde üzerini iniş yapan ve 371 metre sürünerek durabilen pistin ortasında durabilen kargo uçağı İstanbul Havalimanı İşletmeci İGA ve DHMİ ARFF ekiplerinin yaklaşık 17 saatlik çalışmalarının ardından uçak bulunduğu yerden kaldırıldı. Uçak teknik inceleme için güvenli bir alana çekilirken, pist gece saatlerinde uçuşlara açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya FEDEX Kargo Uçağı İstanbul Havalimanı'nda Kazadan Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika

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